الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لعدوانٍ صهيوني في ريف حلب

أعلنت مصادر سورية رسمية اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على منطقة السفيرة في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

أفادت وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة "سانا"، الليلة، بأنّ الدفاعات الجويّة للجيش العربي السوري تصدّت عند منتصف الليل لعدوانٍ صهيوني بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب، مُؤكدةً أنّ الدفاعات الجويّة أسقطت معظم الصواريخ المُعادية.

ولفتت وكالة "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري، إلى أنّه "وفي حوالي الساعة 37ر23 من مساء الإثنين قام العدو الإسرائيلي بعدوانٍ جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا بعض النقاط في منطقة السفيرة، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، فيما أوضح المصدر العسكري أنّه "يتم حاليًا تدقيق نتائج العدوان".

وتتصدّى الدفاعات الجويّة السوريّة بشكلٍ دائم لاعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني وخاصّة خلال سنوات العدوان الإرهابي على سورية، حيث يعتبر الاحتلال الداعم الأوّل للتنظيمات الإرهابيّة.