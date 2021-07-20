النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

العدو الاسرائيلي يحاول الإلتفاف على معادلة معركة سيف القدس

لا يزال كيانُ العدوِ يعيشُ تحتَ صدمةِ معادلةِ سيف القدس، في ظلِّ مزايداتٍ واضحةٍ بينَ قواهُ السياسيةِ على القضايا الساخنةِ مع الفلسطينيين.
رمز الخبر: ۵۴۴۲۵
تأريخ النشر: 20 July 2021

في محاولة مستميتة من اجل رد الاعتبار بعد المعادلة التي ثبتتها معركة سيف القدس، تحاول الحكومة الاسرائيلية الاعتاداء على المسجد الاقصى بشكل متكرر، وتستغل كل مناسبة دينية وغير دينية لاعادة صياغة جديدة لقواعد الاشتباك في محاولة يائسة لتثبت نفسها امام تهديد المعارضة برئاسة نتنياهو لها.

وقال رئيس حكومة العدو نفتالي بينت "رئيس الحكومة اوصى بالاستمرار في الصعود المنظم والامن لليهود الى المسجد مع المحافظة على النظام في المكان".

وقال مئير شركي، مراسل القناة 12 "التوتر حصل مع صعود الف وسبعمئة يهودي الى المسجد الاقصى بمناسبة ذكرى التاسع من اب الذي نحيي فيه ذكرى خراب الهيكل وهذا الامر ادى الى توترات كالعادة ومحاولة المسلمين تشويش صعود اليهود والمسألة الجديدة هذه المرة هو قرار بينت السماح باستمرار صعود اليهود وقد دعم قائد الشرطة ووزير الامن الداخلي في هذا الامر لانهم سمحوا بحرية عبادة اليهود في المكان. وهذا التعبير لم يستخدمه اي رئيس حكومة اسرائيلية سابق وهذا الامر في اطار تغيير الواقع الراهن والسماح لليهود القيام بالصلاة في المكان حيث كان عضوي كنيست من تحالف بينت من بين المصلين وقاما بانشاد النشيد الاسرائيلي في المكان".

هذه الخطوة الاستفزازية هزت الائتلاف الحكومي الهش والشاز لنفتالي بينت واحرج حليفه منصور عباس زعيم اللائحة الموحدة، وخاصة من قبل احزاب العربية في الثمان واربعين، ما استدعى ردا من قبل لائحة عباس لتبرير وجودها واستمراره في هذا الائتلاف.

وقال سافي عوفاديا، مراسل سياسي للقناة 13 الصهيونية "هذا اظهر لنا حجم المناورة الضيق جدا لدى اللائحة العربية الموحدة داخل الحكومة وقد نشرت بيانا باللغة العربية فقط وغير مألوف للاذن اليهودية بأن هناك حصرية للمسلمين في المسجد الاقصى وان هناك تدنيس للمسجد من قبل اليهود حيث غرد وليد طه من اللائحة الذي هنأ اليهود بمناسبة صوم ذكرى خراب الهيكل وهذا ما ادى الى عاصفة داخل وسائل التواصل الاجتماعي لدى الاحزاب العربية حيث قالوا له انك تهنىء اليهود الذين يصومون من اجل بناء الهيكل فوق المسجد الاقصى وهذا الامر حشر اللائحة العربية في الزاوية وهذا دليل على ازمتهم داخل الحكومة وهم بحاجة الى انجازات فورية والا فإن الحملة ضدهم من قبل اللائحة المشتركة في الشارع العربي ستكون فعالة جدا."

وقال سلمان مسودة، مراس القناة 11 "منصور عباس لم يتحدث مع نفتالي بينت ببشكل مباشر وقد وجه رسالة الى الحكومة انه يجب كبح تصرف الشرطة في المسجد الاقصى بالاضافة الى البيان الحاد جدا ضد اسرائيل والشرطة ولكن مصادر في الشرطة قالت انه لا توجد مصلحة للائحة الموحدة في هز الحكومة بسبب تمرير المزانية والتقديرات في الحكومة ان الازمة خلفنا."

واخيرا يبدو ان الاشتباك حول معادلة القدس مقابل غزة ستظل ورقة قوية بيد زعيم المعارضة نتنياهو واليمين المتطرف الصهيوني بوجه نفتالي بينت والذي لخصه ما يسمى مدير عام صندوق ارث الهيكل تام نيسني بقوله من ينزعج من النشيد الاسرائيلي في الاقصى فهو مدعو لانشاد النشيد الاسلامي في سوريا ولبنان.

المصدر : قناة المنار

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مسجد جوهر شاد رمز لانتصار العقائد الاسلامية على الثقافة الغربية
خطة لايصال المياه الى 471 قرية في خوزستان جنوب غرب ايران
طهران: مفاوضات فيينا ستستأنف في ظل الحكومة الايرانية الجديدة
الصين تؤكد على تعزيز التعاون مع ايران في ظل الحكومة القادمة
قراءة نداء الامام الخامنئي تحت عنوان "رمي الشیطان الاکبر"
رسام الكاريكاتير الدنماركي الذي أساء للنبي محمد صلوات الله علیه الی الجحیم
ايران ستشارك في مراسم الاستعراض البحري الروسي يوم الاحد القادم
امير عبداللهيان يعرب عن المواساة بضحايا السيول في اوروبا
وزير الدفاع يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك
وزارة الجهاد الزراعي: تصدير 8.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بمساعدة الصناعة التحويلية
على اعتاب عيد الاضحى .. وزير الصحة الايراني يهنئ نظراءه في البلدان الاسلامية
بالصورة: سباق الدراجات النارية للسيدات في تبريز
حزب الله اللبناني يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر
التحركات العسكرية لبعض الدول والكيان الصهيوني اساس التحديات في المنطقة
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة السفيرة بريف حلب
لاول مرة في ايران... صنع مروحية بدون طيار
محافظة اذربايجان الغربية الايرانية تستضيف مراسم أرمنية دينية عالمية
زاخاروفا: الغرب استخدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سوريا وروسيا بخبث
نائب عراقي: اميركا تخطط للاقتتال الداخلي في بلدنا وينبغي كشف مخططاتها للعالم
مسؤول امني: لا صحة لمصرع 3 اشخاص خلال الاحداث الاخيرة في خوزستان
خلال أيام .. ايران تدشن مشروع تصدير النفط عبر بحر عمان
العفو الدولية: أحد أهم المعتقلين السياسيين في العالم يعاني في سجون البحرين
اکبر دولة ارهابية في العالم.. أميركا تعمل على إنتاج صاروخ نووي جديد بقيمة 29 مليار دولار
روحاني: ايران حققت تقدما لافتا في العلوم الانسانية رغم القيود والحظر
حاويات اطلاق الصواريخ.. صفحة جديدة في سجل القدرات الصاروخية الايرانية
رئاسة الجمهورية تحدد الاثنين 26 تموز/يوليو موعدا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة
قائد الثورة: المنطقة الاسلامية باتت ميدانا للمقاومة ضد ممارسات امريكا الشريرة
وزارة الخزانة الأمريكية تناقش مع القطاع المالي والمجتمع المدني الفساد ومكافحة الإرهاب
صلاة عيد الأضحى.. 11 دولة عربية ستقيمها في المساجد ضمن تدابير احترازية و4 تمنعها
ضمن جيل جديد بمقدوره استهداف أي بقعة على وجه الأرض.. روسيا تختبر صاروخ كروز أسرع من الصوت