بينهم الرئيس عون...محمد بن سلمان يطلب التجسس على سياسيين واعلاميين لبنانيين

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الإثنين، إن وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، طلب التجسّس عبر برنامج "بيغاسوس" التابع لشركة "NSO" الإسرائيلية، على "سياسيين وإعلاميين لبنانيين، بينهم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون".

وأضافت الصحيفة، في تقريرٍ لها نشرته اليوم، أنه تم استهداف شخصيات من الطبقتين السياسية والإعلامية في لبنان، هم: رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، وذلك بالتجسس عليهم نيابةً عن السعودية والإمارات بين عامي 2018 و2019.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ ابن سلمان طلب التجسس أيضاً على "نائبي حزب الله حسن فضل الله وعلي فياض". كما طلب "التجسّس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال السابق علي حسن خليل".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "السعودية والإمارات طلبتا التجسّس على إعلاميَّين هما غسان بن جدو وإبراهيم الأمين".

وبحسب الصحيفة، يستطيع برنامج "بيغاسوس"، سحبَ المحتوى من الهاتف الذكي، بما في ذلك الرسائل المتبادَلة على تطبيقات مثل WhatsApp وSignal، ويمكنه أيضاً فتح الميكروفون داخل الجهاز.

الجدير ذكره أن شركة "NSO Group" الإسرائيلية، هي التي تطوّر برنامج "بيغاسوس" المُستخدَم للتجسس.

واليوم، ندّدت منظّمات حقوقية ووسائل إعلام والاتحاد الأوروبي وعدة حكومات بما كشفته تقارير بشأن عمليات تجسس على مستوى العالم، استهدفت ناشطين وصحافيين، عبر برنامج "بيغاسوس".

وفي كانون الأول/يناير 2020، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تحقيقٍ موسّع، إن دولتي الإمارات والسعودية تتجسسان على صحافيين وناشطين في لندن وقطر، بواسطة برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.