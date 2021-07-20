النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

بينهم الرئيس عون...محمد بن سلمان يطلب التجسس على سياسيين واعلاميين لبنانيين

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الإثنين، إن وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، طلب التجسّس عبر برنامج "بيغاسوس" التابع لشركة "NSO" الإسرائيلية، على "سياسيين وإعلاميين لبنانيين، بينهم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون".
رمز الخبر: ۵۴۴۲۴
تأريخ النشر: 20 July 2021

وأضافت الصحيفة، في تقريرٍ لها نشرته اليوم، أنه تم استهداف شخصيات من الطبقتين السياسية والإعلامية في لبنان، هم: رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، وذلك بالتجسس عليهم نيابةً عن السعودية والإمارات بين عامي 2018 و2019.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ ابن سلمان طلب التجسس أيضاً على "نائبي حزب الله حسن فضل الله وعلي فياض". كما طلب "التجسّس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال السابق علي حسن خليل".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "السعودية والإمارات طلبتا التجسّس على إعلاميَّين هما غسان بن جدو وإبراهيم الأمين".

وبحسب الصحيفة، يستطيع برنامج "بيغاسوس"، سحبَ المحتوى من الهاتف الذكي، بما في ذلك الرسائل المتبادَلة على تطبيقات مثل WhatsApp وSignal، ويمكنه أيضاً فتح الميكروفون داخل الجهاز.

الجدير ذكره أن شركة "NSO Group" الإسرائيلية، هي التي تطوّر برنامج "بيغاسوس" المُستخدَم للتجسس.

واليوم، ندّدت منظّمات حقوقية ووسائل إعلام والاتحاد الأوروبي وعدة حكومات بما كشفته تقارير بشأن عمليات تجسس على مستوى العالم، استهدفت ناشطين وصحافيين، عبر برنامج "بيغاسوس".

وفي كانون الأول/يناير 2020، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تحقيقٍ موسّع، إن دولتي الإمارات والسعودية تتجسسان على صحافيين وناشطين في لندن وقطر، بواسطة برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مسجد جوهر شاد رمز لانتصار العقائد الاسلامية على الثقافة الغربية
خطة لايصال المياه الى 471 قرية في خوزستان جنوب غرب ايران
طهران: مفاوضات فيينا ستستأنف في ظل الحكومة الايرانية الجديدة
الصين تؤكد على تعزيز التعاون مع ايران في ظل الحكومة القادمة
قراءة نداء الامام الخامنئي تحت عنوان "رمي الشیطان الاکبر"
رسام الكاريكاتير الدنماركي الذي أساء للنبي محمد صلوات الله علیه الی الجحیم
ايران ستشارك في مراسم الاستعراض البحري الروسي يوم الاحد القادم
امير عبداللهيان يعرب عن المواساة بضحايا السيول في اوروبا
وزير الدفاع يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك
وزارة الجهاد الزراعي: تصدير 8.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بمساعدة الصناعة التحويلية
على اعتاب عيد الاضحى .. وزير الصحة الايراني يهنئ نظراءه في البلدان الاسلامية
بالصورة: سباق الدراجات النارية للسيدات في تبريز
حزب الله اللبناني يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر
التحركات العسكرية لبعض الدول والكيان الصهيوني اساس التحديات في المنطقة
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة السفيرة بريف حلب
لاول مرة في ايران... صنع مروحية بدون طيار
محافظة اذربايجان الغربية الايرانية تستضيف مراسم أرمنية دينية عالمية
زاخاروفا: الغرب استخدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سوريا وروسيا بخبث
نائب عراقي: اميركا تخطط للاقتتال الداخلي في بلدنا وينبغي كشف مخططاتها للعالم
مسؤول امني: لا صحة لمصرع 3 اشخاص خلال الاحداث الاخيرة في خوزستان
خلال أيام .. ايران تدشن مشروع تصدير النفط عبر بحر عمان
العفو الدولية: أحد أهم المعتقلين السياسيين في العالم يعاني في سجون البحرين
اکبر دولة ارهابية في العالم.. أميركا تعمل على إنتاج صاروخ نووي جديد بقيمة 29 مليار دولار
روحاني: ايران حققت تقدما لافتا في العلوم الانسانية رغم القيود والحظر
حاويات اطلاق الصواريخ.. صفحة جديدة في سجل القدرات الصاروخية الايرانية
رئاسة الجمهورية تحدد الاثنين 26 تموز/يوليو موعدا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة
قائد الثورة: المنطقة الاسلامية باتت ميدانا للمقاومة ضد ممارسات امريكا الشريرة
وزارة الخزانة الأمريكية تناقش مع القطاع المالي والمجتمع المدني الفساد ومكافحة الإرهاب
صلاة عيد الأضحى.. 11 دولة عربية ستقيمها في المساجد ضمن تدابير احترازية و4 تمنعها
ضمن جيل جديد بمقدوره استهداف أي بقعة على وجه الأرض.. روسيا تختبر صاروخ كروز أسرع من الصوت