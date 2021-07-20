صالح يؤكد لبلاسخارت ضرورة توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة وعادلة بمختلف مراحلها

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم الاثنين،تلقى "تابناك"نسخة منه ، أن "الرئيس صالح استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وجرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة، بما يضمن نزاهتها وعادلتها في مختلف مراحلها لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، وتؤكد إرادتهم الحرة في انتخاب ممثليهم بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب".

وأضاف البيان، أن جرى في اللقاء ايضا "التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني كجزء لا يتجزأ من مستلزمات الأمن الانتخابي".