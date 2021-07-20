بعد الخلاف الحاد حول انتاج النفط.. بن سلمان يستقبل ولي عهد أبو ظبي في الرياض

وصل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، إلى السعودية حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكالة تبناك الإخبارية_ استقبل ولي العهد السعودي، بن زايد والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال ولي عهد أبوظبي بعد وصوله إلى السعودية: "سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض".

وأضاف قائلا: "بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الإستراتيجي. الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة"، حسب قوله.

وكانت قد شهدت العلاقات بين الرياض وأبوظبي خلافا حادا وغير مسبوق حول اتفاقية خفض الانتاج في تحالف "أوبك بلس" قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق الأحد.