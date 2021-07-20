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دول "أوبك+" تتفق على زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط بعد حل الخلاف السعودي-الإماراتي

توصلت دول تحالف "أوبك+" يوم الأحد إلى اتفاق جديد بشأن زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط، بعد تسوية الخلاف النادر بين السعودية والإمارات.
رمز الخبر: ۵۴۴۱۷
تأريخ النشر: 19 July 2021

ويقضي الاتفاق الذي أبرم خلال الاجتماع الذي عقده "أوبك+" اليوم الأحد بتمديد القرارات الخاصة بشأن الحد من إنتاج النفط حتى أواخر 2022.

وينص الاتفاق المبرم، حسب بيان صدر عن "أوبك"، تلقی "تابناك" نسخة منه ،على زيادة مستوى الإنتاج المشترك بـ400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من آب أغسطس القادم، حتى انقضاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميا.

ووافق التحالف على تعديل المستوى الأساسي للإنتاج النفطي لبعض الدول الأعضاء فيه منذ أيار مايو 2022، بما يشمل زيادة حصة الإمارات من 3.168 حتى 3.5 مليون برميل يوميا (وهذا هو الطلب الذي أسفر عن اندلاع الخلاف بين أبوظبي والرياض).

كما يشمل هذه التعديلات زيادة حصة كل من روسيا والسعودية إلى 11.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 11 مليونا حاليا، بالإضافة إلى زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برلين يوميا.

واتفقت دول "أوبك+" على عقد اجتماعات شهريا على المستوى الوزاري والسعي إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج بحلول نهاية أيلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق.

ووفقا لتقييمات، فإن تعديل مستوى الأساس لإنتاج "أوبك+" النفطي يضيف 1.63 مليون برميل يوميا للإمدادات اعتبارا من مايو 2022.

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