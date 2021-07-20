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انهيار سدين شمالي الصين بعد أمطار غزيرة

أكدت وزارة الموارد المائية الصينية اليوم الاثنين أن سدين في منطقة منغوليا الداخلية بشمال غرب البلاد انهارا نتيجة أمطار غزيرة.
رمز الخبر: ۵۴۴۱۴
تأريخ النشر: 19 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكرت وزارة الموارد المائية أن طاقة تخزين المياه لدى السدين اللذين انهارا بمدينة هولونبوير مساء أمس الأحد، كانت تبلغ 46 مليون متر مكعب إجمالا.

وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون أمامهما، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية.

وقالت حكومة مدينة هولونبوير في حسابها على موقع "وي تشات" إن 16660 شخصا تضرروا، وغمرت المياه حوالي 54 ألف فدان من الأراضي الزراعية، ودمرت أيضا جسور وبنية تحتية أخرى.

ويوجد في الصين أكثر من 98 ألف خزان مائي، تستخدم لتنظيم الفيضانات وتوليد الكهرباء وتسهيل الشحن. وأقرت الحكومة بأن أعمار أكثر من 80% منها تبلغ 40 عاما أو أكثر، وأن بعضها يشكل خطرا على السلامة.

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