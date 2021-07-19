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صالح يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، خلال استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له في قصر بغداد، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين وكل المنطقة.
رمز الخبر: ۵۴۴۱۰
تأريخ النشر: 19 July 2021

وجرى، خلال اللقاء، وفق بيان صادر عن مكتب صالح الاعلامي،تلقى "تابناك" نسخة منه، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد الرئيس صالح خلال اللقاء، "أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات عبر المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمار وقطاع النفط وبما يحقق مصالح شعبي البلدين".

ونوّه اللقاء "بالعلاقات الأخوية العراقية السعودية، وتطورها وحرص البلدين على تجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي عنصر لا غنى عنه في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والسلام الإقليمي."

ونقل الوزير القصبي، تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهانيهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى رئيس الجمهورية العراقي، فيما حمّل، الوزير القصبي، تحياته وتقديره والتهاني بمناسبة عيد الأضحى للملك وولي العهد.

وقدّم الوزير القصبي عميق شكره وتقديره لصالح، مؤكداً التزام السعودية في دعم أمن واستقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة بما يحقق مصلحة الشعبين.

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