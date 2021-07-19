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صلاة عيد الأضحى.. 11 دولة عربية ستقيمها في المساجد ضمن تدابير احترازية و4 تمنعها

أعلنت موريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وتونس منع إقامة صلاة عيد الأضحى، في حين قررت 11 دولة أخرى عربية بينها مصر والسعودية السماح بتنظيمها بشرط التزام التدابير الاحترازية، بسبب جائحة كورونا.
رمز الخبر: ۵۴۴۰۷
تأريخ النشر: 19 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ حلّ عيد الأضحى الأربعاء في موريتانيا والمغرب وجزر القمر، في حين يحل الثلاثاء في بقية الدول العربية.

وفي مصر، قررت وزارة الأوقاف إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى وفق شروط أبرزها الصلاة بالمساجد الكبرى التي تشهد صلاة الجمعة، مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم اصطحاب الأطفال.

وبالسعودية، وجهت وزارة الشؤون الإسلامية بالصلاة في مصليات العيد المكشوفة فضلا عن مساجد الجمع، مع تهيئتها بما يتناسب وتدابير كورونا.

أما في الكويت، فأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أمس الأحد أن صلاة عيد الأضحى ستكون بالمساجد التي تصلّى فيها الجمع، مشددة على التدابير.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف إقامة الصلاة بأكثر من 900 جامع ومصلى.

وفي الإمارات، أكدت إدارة الطوارئ والأزمات إقامة صلاة العيد بمساجد البلاد في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة، مع تجنب التجمعات والمصافحة.

وبالأردن، أكدت وزارة الأوقاف إقامة الصلاة في 4 مساجد رئيسة بالعاصمة، فضلا عن 1019 مسجدا بأنحاء المملكة.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إقامة صلاة العيد بالبلاد، مناشدا الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية.

وأكدت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر إقامة الصلاة بمساجد البلاد، مع ضرورة الالتزام بتخفيف مدة إقامة وقت الصلاة والخطبة، واحترام تدابير كورونا.

وفي جيبوتي، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أن الصلاة ستقام في مصليات العيد بالعاصمة والأقاليم، مع الحرص على وسائل الحماية.

وفي ليبيا، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية إقامة صلاة العيد بالساحات، مع عدم السماح بإقامتها بالمساجد.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اقتصار إقامة صلاة عيد الأضحى على جامع الفاتح فقط ولعدد محدود من المصلين لا يتجاوز 30 يتم تحديدهم بدعوات شخصية.

وأمس الأحد، قررت الحكومة الموريتانية قصر أداء صلاة عيد الأضحى على المنازل، في ضوء ما يلاحظ من تصاعد يومي في معدل الإصابات.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري قرر ولاة إقليم تونس الكبرى تعليق صلاة العيد إلى حين إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب الخميس الماضي أنه "تقرر في ظروف التدابير الاحترازية من عدوى الوباء منع إقامة صلاة عيد الأضحى (الأربعاء المقبل)، سواء في المصليات أو المساجد"، في حين دعا بيان مشترك لنحو 200 ناشط مغربي السلطات إلى إعادة فتح المساجد لصلاة العيد.

من ناحيتها، أصدرت اللجنة العُليا للتعامل مع كورونا في سلطنة عمان قرارات منها منع إقامة صلاة عيد الأضحى بسبب إجراءاتها لمواجهة الفيروس.

         

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