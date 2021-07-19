النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۲۹مشاهدات
‍ پ

الصين تطالب الولايات المتحدة برفع الحصار عن كوبا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى رفع الحصار عن كوبا.
رمز الخبر: ۵۴۴۰۲
تأريخ النشر: 19 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال المتحدث: "لطالما اعتقدت الصين أنه من الضروري احترام حق كل دولة في اختيار نظامها الاجتماعي ومسارها التنموي. إن الصين تدعم كوبا في بحثها عن مسار تنميتها وفقا للظروف الوطنية وتعارض بحزم التدخل الخارجي في السياسة الداخلية والشؤون الداخلية لكوبا".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الجانب الصيني يحث واشنطن على رفع الحصار المفروض على كوبا بشكل كامل.

في 17 تموز / يوليو الجاري، نظمت الحكومة الكوبية مسيرة حاشدة وسط العاصمة هافانا، في نهاية أسبوع من الاضطرابات التي أدت إلى سلسلة من الانتقادات الدولية.

وتشهد كوبا احتجاجات واسعة، منذ الأحد الماضي، للمرة الأولى خلال سنوات، بسبب الأزمة التي تضرب البلاد منذ أشهر، والقيود المفروضة على خلفية مواجهة وباء كورونا.

وحمّل وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الإدارة الأمريكية المسؤولة عن عواقب المظاهرات العنيفة الأخيرة في البلاد، لافتا إلى أنها تهدف إلى زعزعة استقرار كوبا وسط جائحة كورونا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاتحاد الأوروبي يندد بفضيحة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس
صالح يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين
وزارة الخزانة الأمريكية تناقش مع القطاع المالي والمجتمع المدني الفساد ومكافحة الإرهاب
قائد الثورة: المنطقة الاسلامية باتت ميدانا للمقاومة ضد ممارسات امريكا الشريرة
صلاة عيد الأضحى.. 11 دولة عربية ستقيمها في المساجد ضمن تدابير احترازية و4 تمنعها
ضمن جيل جديد بمقدوره استهداف أي بقعة على وجه الأرض.. روسيا تختبر صاروخ كروز أسرع من الصوت
لوس أنجلوس تشيد منازل شديدة الصغر بغرض إيواء المشردين مؤقتا
في يوم مانديلا.. البلاد تبدأ برفع الأنقاض وتحذير من الدفع نحو توتر عرقي
نقاط تفتيش للحفاظ على الاجراءات الصحية الاحترازية في مكة بحسب وزارة الاعلام السعودية
الصين تطالب الولايات المتحدة برفع الحصار عن كوبا
مرضى الفشل الكلوي في عمران.. أنياب الحصار والحرب تنهش الأطفال
الفلسطينيون في غزة يقبلون لشراء أضحية العيد من سوق المواشي
التلفزيون الرسمي يعلن اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة
محتجون يهاجمون محطة تلفزيونية بسبب موقفها الداعم لحملات التلقيح
لاول مرة في ايران... صنع مروحية بدون طيار
خباثة اميركية جديدة
ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر علية السلام مستودع علوم اهل البيت
بايدن يستخدم سلاح التجويع ضد كوبا
النمساوية تستانف رحلاتها المباشرة الى طهران
إيران ولاتفيا تؤكدان على توسيع العلاقات الثنائية
الجهاد الاسلامي: اجراءات حكومة الاحتلال والمستوطنين ستؤدي لاحتدام الصراع والمواجهة
الأسد: قضية تحرير ما تبقى من أرضنا من الإرهابيين ورعاتهم الأتراك والأمريكيين نصب أعيننا
الرئيس المنتخب يتصل بمحافظ خوزستان ويكلف فريقا لدراسة مشاكل المحافظة
نائب ايراني: طهران تريد رفع الحظر كله وليس تمديد الاعفاءات
الجبهة الشعبية تدعو الشعب الفلسطيني للنفير و التصدي لاقتحامات المستوطنين للاقصى
فيلم "رام" الايراني يتألق في مهرجان البرازيل الدولي
عراقجي: مفاوضات فيينا يجب أن تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة في إيران
سنقدم لقاح كورونا للشعوب المستضعفة بعد سد احتياجات البلاد
قائد عسكري: الجيش الايراني في ذروة الجهوزية للدفاع عن المصالح الوطنية
استاذ جامعي: لقاح بركت فعال ايضا ضد المتحور "دلتا" من فيروس كورونا