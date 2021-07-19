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محتجون يهاجمون محطة تلفزيونية بسبب موقفها الداعم لحملات التلقيح

هاجم آلاف المتظاهرين المناهضين لقيود احتواء جائحة كورونا واللقاحات محطة "سيغما تي في" التلفزيونية في قبرص وأحرقوا سيارات أمام مقرها في نيقوسيا، مساء أمس الأحد.
رمز الخبر: ۵۴۳۹۸
تأريخ النشر: 19 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت المحطة: "هاجم غوغائيون مقرنا وألقوا مفرقعات وألحقوا أضرارا بسياراتنا".

وتابعت: "الشرطة دخلت المبنى لحماية العاملين فيه".

وأكدت الشرطة ما أوردته المحطة، معلنة أن نحو 2500 متظاهر توجهوا إلى مقر الشبكة بعد تظاهرة ضمت نحو ضعف هذا العدد نظمت أمام القصر الرئاسي ضد "تصريح الأمان" الخاص بكورونا وجهود السلطات لفرض التلقيح.

وأضافت أن سيارة تابعة للشبكة أحرقت وأن أضرارا لحقت بالمبنى. ولم ترد على الفور أي تقارير عن توقيفات أو إصابات.

ويتهم البعض المحطة باتخاذ موقف متشدد ضد مناهضي حملات التلقيح، وسبق أن استهدفت هذه المحطة في احتجاجات ضد تدابير احتواء الجائحة.

واعتمدت قبرص في الأسبوع الماضي "تصريح أمان" خاصا بفيروس فيروس كورونا يحصر دخول السوبرماركت والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها من المؤسسات بالملقحين. كما وسعت نطاق حملة التلقيح لتشمل الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما بعدما سجلت الجزيرة ارتفاعا في أعداد الإصابات، وقد عززت جهود إقناع الشبان بتلقي اللقاح.

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