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لاول مرة في ايران... صنع مروحية بدون طيار

ان من مميزات المروحية قلة كلفة كل رحلة جوية والكشف عن الافراد المرتكبين لعمليات الصيد غير القانونية في الاماكن المحمية وايصال مخازن المياه الى المناطق المرتفعة التي تتعرض للحرائق وكذلك تحديد الانواء الجوية.
رمز الخبر: ۵۴۳۹۷
تأريخ النشر: 19 July 2021

اعلن مسؤول مركز الابداع للتعبئة الطلابية الجامعية في محافظة فارس جنوب ايران حسام بوستاني عن تصميم وتصنيع مروحية من دون طيار وباحثة عن الاحياء لاول مرة في البلاد من قبل مجموعة من النخب في المحافظة.

وقال بوستاني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" حول امكانيات المروحية: ان هذه المروحية قادرة على ارسال القطع اللازمة الى الابراج النفطية حينما يكون البحر مضطربا ومرتفع الامواج ويتعذر معها ارسال سفن لهذا الغرض والكشف عن الافراد الاحياء نظرا لامتلاكها منظومة حرارية ولها كذلك امكانية الهبوط على المنصات النفطية ومواجهة اي حوادث.

واضاف: ان من مميزات المروحية قلة كلفة كل رحلة جوية والكشف عن الافراد المرتكبين لعمليات الصيد غير القانونية في الاماكن المحمية وايصال مخازن المياه الى المناطق المرتفعة التي تتعرض للحرائق وكذلك تحديد الانواء الجوية.

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