محافظة اذربايجان الغربية الايرانية تستضيف مراسم أرمنية دينية عالمية

وتؤكد إقامة هذه الطقوس الدينية على التعايش السلمي والصداقة والمحبة بين مختلف اتباع الديانات السماوية في ايران الاسلامية.

استضافت كنيسة قره جالدران في محافظة اذربايجان الغربية /شمال غرب ايران/ مراسم أرمنية دينية في ذكرى استشهاد القديس تاتيوس وفق البروتوكولات الصحية.

وقال الاسقف غريغور جيفتجيان بطريرك الارمن في اذربايجان الايرانية، خلال المراسم التي اقيمت بمشاركة ممثلين عن الطوائف الارمنية في جميع ارجاء العالم لمدة يوم واحد، إن إقامة هذه المراسم في ايران الاسلامية تؤكد أواصر الاخوة والوحدة والتعاطف بين المسلمين والمسيحيين في البلاد.

وفي هذا السياق قال منسق رابطة لجنة الاساقفة في اذربايجان جاجيق جورجيان، في تصريحه للصحفيين اليوم الاحد، إن إقامة هذه المراسم قد بدأت منذ عام 1954 وستبقى مستمرة.

واضاف: إن هذه الطقوس الدينية تشتمل على الدعاء والعبادة والاضاءة بالشموع وإقامة العشاء الرباني أو باداراك.

وتؤكد إقامة هذه الطقوس الدينية على التعايش السلمي والصداقة والمحبة بين مختلف اتباع الديانات السماوية في ايران الاسلامية.

وشارك في هذه المراسم ممثلين عن الطوائف الارمنية في ارمينيا وسوريا ولبنان وهولندا وفرنسا والنمسا والمانيا وكندا وغيرها.