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خلال أيام .. ايران تدشن مشروع تصدير النفط عبر بحر عمان

يشار أن مشروع خط نقل النفط غورة – جاسك يبلغ طوله اكثر من 1000 كم برا، ويهدف لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في تصدير النفط.
رمز الخبر: ۵۴۳۸۹
تأريخ النشر: 19 July 2021

أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، عن افتتاح مشروع نقل وتصدير النفط عبر "جاسك" المطلة على بحر عمان خلال ايام مقبلة.

وأوضح "مسعود كرباسيان" في تصريح يوم الاحد، أن مشروع نقل النفط من " غورة " في بوشهر (جنوب) الى جاسك ( جنوب شرق) يمر في مراحله الاخيرة بالمستوى المطلوب.

وآشار الى قرب وصول النفط الى المحطة التصديرية التي باتت جاهزة لاستقبال وتصدير اول شحنة نفط عبرها.

وآعرب المدير التنفيذي عن تقديره للشركات الايرانية المشاركة في المشروع المتخطية لـ 250 شركة محلية منوها الى أن 91 بالمئة من المعدات المستخدمة في المشروع ايرانية الصنع.

يشار أن مشروع خط نقل النفط غورة – جاسك يبلغ طوله اكثر من 1000 كم برا، ويهدف لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في تصدير النفط.

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