حاويات اطلاق الصواريخ.. صفحة جديدة في سجل القدرات الصاروخية الايرانية

وبعد ذلك بفترة قصيرة، تم عرض صاروخ جديد باسم "فتح"، يشبه الصاروخ الذي استخدم في تلك المناورات.

تعتبر حاويات اطلاق الصواريخ والتي تستخدم حاليا على نطاق من قبل القوات المسلحة، صفحة جديدة من القدرات الصاروخية الايرانية، والتي تتميز بمزايا عديدة بما فيها زيادة حجم النيران الصاروخية لتدمير الدفاع الجوي لدى العدو.

تعد القدرات الصاروخية اليوم من العناصر الاساسية للقوة الدفاعية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي قطعت شوطا كبيرا من التطوير والتنمية طيلة السنوات الماضية لتواكب احدث التكنولوجيات المعاصرة، حيث شهدنا دوما الابداعات والابتكارات الهامة في هذا المجال خلال الاستعراضات والمناورات الصاروخية.

ولا يخفى ان ما نشاهده من قدرات صاروخية لدى القوات المسلحة في الجيش والحرس الثوري، يختلف كثيرا عما شاهدناه في السنوات الماضية، والدليل على ذلك، هو اعتراف احد الخبراء والمحللين الغربيين، الذي قال بعد عمليات الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الاسد"، "اننا نشهد قفزة كمية في القدرات الصاروخية الايرانية".

وتحظى هذه القفزة الكمية في القدرات الصاروخية الايرانية، بالعديد من النماذج والامثلة اللافتة، بما فيها زيادة القوة التدميرية للرؤوس الحربية، وتنمية القابليات التكتيكية (منصات الاطلاق المتحركة)، وتحسين مديات الصواريخ، واستخدام الالياف الخفيفة والمعززة بالكاربون في هياكل الصواريخ و...، وبعضها تمثل باجراءات مبتكرة من قبيل اطلاق الصواريخ الباليستية من تحت الارض، ومنظومات الصليات الصاروخية، واطلاق الصواريخ من الحاويات و...

في الفترة الاخيرة اقيمت مراسم إلحاق معدات قتالية حديثة الى القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، بما فيها منظومات اطلاق صواريخ باليستية من الحاويات (canister)، وحصل ذلك للمرة الاولى في مناورات النبي الاعظم14، حيث تم نشر صور عن اطلاق صاروخ باليستي من عائلة "فاتح" ولكن بحجم اصغر من منصات ظاهرها غير حربي، وبعد ذلك بفترة قصيرة، تم عرض صاروخ جديد باسم "فتح"، يشبه الصاروخ الذي استخدم في تلك المناورات.

ولم تنشر معلومات وتفاصيل حتى الآن عن صاروخ "فتح"، ولكن من المتوقع ان تكون قياساته نصف قياسات صاروخ "فاتح110" والذي يبلغ طوله 8.8 متر وقطره 61 سانتيمترا، لذلك من المتوقع ان يكون طول صاروخ "فتح" قرابة 4 أمتار، وقطره تقريبا 30 سانتيمترا ووزنه قرابة 1500 كيلوغرام.

والميزة الاخرى لهذه المنظومة التي تم تحويلها الى القوة البرية للحرس الثوري، هي احتواؤها على حاويات اطلاق للصواريخ (canister)، حيث يتم وضع كل صاروخ منها في حاوية اسطوانية منفصلة، ويتم نصب هذه الحاويات على منصة الاطلاق، وفي هذه المنظومة هناك 6 صواريخ قابلة للاطلاق من الحاويات.

ما هي ميزات حاويات اطلاق الصواريخ؟

من الميزات الهامة التي يمكن تحقيقها باستخدام حاويات اطلاق الصواريخ، هي الحفاظ على الصواريخ من الاخطار المحيطة والبيئية، فالحاوية تحافظ على الصاروخ من الاخطار الخارجية من قبيل الامطار والغبار والاشعة و....

والميزة الاخرى تتمثل في نصب عدد كبير من الحاويات على منصة الاطلاق، الامر الذي يزيد من حجم النيران الصاروخية، إذ كلما ازداد عدد اطلاق الصواريخ ستواجه المنظومات المضادة للصواريخ لدى العدو مشكلة في التصدي لها فهي لا تتمكن من التصدي لكل الاهداف. وفيما اذا كان عدد الصواريخ كبيرا ستواجه حالة اتمام الذخيرة. فيما يستغرق الامر مدة من الزمن لإعادة تذخير منصات المنظومات المضادة للصواريخ.

يضاف اليها ميزة الاستتار والنقل والشحن المريح والآمن للصواريخ، حيث تتمتع المنظومة التي تم تسليمها للقوة البرية للحرس الثوري بهذه الميزة بشكل جيد، حيث يمكن تمويه المنصة والشاحنة الحاملة لها لتبدو كشاحنة تجارية.

بشكل عام، تشير دراسة مسار السنوات الماضية، ان ايران تمكنت من زيادة وتحسين نوعية تأثير صواريخها من خلال تطوير الرؤوس الحربية لهذه الصواريخ، اضافة الى تنمية القدرات الصاروخية من خلال التركيز على القدرة على اطلاق عدد كبير من الصواريخ في فترة زمنية قصيرة، الامر الذي يشل الدفاع الجوي للعدو، ويوجه ضربات تدميرية قوية لمنشآته.