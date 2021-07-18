نائب ايراني: طهران تريد رفع الحظر كله وليس تمديد الاعفاءات

وأكد ان الاعتماد على الامكانيات والطاقات الذاتية يثمر عن خفض التضخم وزيادة الانتاج في اطار خطة الاقتصاد المقاوم ومن ثم الارتقاء بقيمة العملة الوطنية.

أكد النائب عن أهالي بروجرد/ جنوب غرب/ في مجلس الشورى الاسلامي عباس كودرزي ان طهران تريد رفع الحظر كله وليس تمديد الاعفاءات فقط.

وقال عباس كودرزي، في تصريح صحفي يوم السبت في الاشارة الى اصدار اميركا اعفاءات حول الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية واليابان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تطالب برفع الحظر كله في سياق الاستمرار في مفاوضات الاتفاق النووي.

وشدد: إنه لاينبغي ان يؤدي تمديد الاعفاءات على وقوع تغيير في السياسات الاستراتيجية الايرانية في التعامل مع البلدان الاخرى حيث ينبغي اتباع استراتيجية مرسومة وراسخة.

ولفت الى ان اميركا تخطط لابقاء سيف الحظر على رأس الشعب الايراني بهدف التحكم بقرارات مسؤولي البلاد حيث تخطط لهذا الهدف عبر اتباع سياسة الضغوط القصوى من أجل فرض الاستسلام على الشعب الايراني في النهاية.

وأكد ان الاعتماد على الامكانيات والطاقات الذاتية يثمر عن خفض التضخم وزيادة الانتاج في اطار خطة الاقتصاد المقاوم ومن ثم الارتقاء بقيمة العملة الوطنية.