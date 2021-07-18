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الحرس الثوري:

سنقدم لقاح كورونا للشعوب المستضعفة بعد سد احتياجات البلاد

في هذا الصدد، يبذل الحرس الثوري قصارى جهده لإحراز مزيد من التقدم في علم الوراثة، لأنها تجلب الكثير من الخيرات، لذلك يجب أن يكون هذا أحد اهتماماتنا.
رمز الخبر: ۵۴۳۸۳
تأريخ النشر: 18 July 2021

اعلن نائب القائد العام للحرس الثوري الاميرال علي فدوي، ان لقاح "نورا" الايراني المحلي الصنع المضاد لكورونا سيتم منحه للشعوب المستضعفة بعد سد احتياجات البلاد.

وفي مراسم افتتاح مركز "نور" الوراثي المتعدد التخصصات التابع لجامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية، قال فدوي: كل نظام له جانبان يتضمنان القواعد والتعليمات، والاتجاه الثاني الذي لم نلاحظه هو روح النظام، لذلك ، فإن العديد من الأنشطة التي تجري في الحرس الثوري ستؤدي إلى رفع مستواه واستمراره.

ومضى قائلا: في هذا الصدد، يبذل الحرس الثوري قصارى جهده لإحراز مزيد من التقدم في علم الوراثة، لأنها تجلب الكثير من الخيرات، لذلك يجب أن يكون هذا أحد اهتماماتنا.

وفي إشارة إلى إنتاج لقاح "نورا" المحلي الصنع المضاد لكرونا، قال فدوي: من ناحية أخرى لأن المهام الخارجية هي إحدى مسؤوليات الحرس الثوري، فانه مع إنتاج لقاح كورونا من قبل جامعة بقية الله (عج)، وبعد سد احتياجات البلاد، سنمنح هذا اللقاح للشعوب المستضعفة في البلدان الاخرى.

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