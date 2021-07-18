فيلم "رام" الايراني يتألق في مهرجان البرازيل الدولي

حقق فيلم "رام" (الأليف) الايراني القصير، تألقا في مهرجان tiete film awards السينمائي الذي استضافته دو لة البرازيل، بعد ان حصد جوائز عديدة لهذا المهرجان الدولي.



وافادت ارنا، ان فيلم "رام" القصير من اخراج الايراني "ياسر برزكر"، حاز على 7 جوائز في مهرجان البرازيل السينمائي، بما يشمل: افضل فيلم تجريبي، وافضل اخراج، وافضل سيناريو، وافضل تصوير، وافضل تصميم صوت، افضل ممثل وافضل ممثلة.



كما سبق لهذا الفيلم، ان حصد جوائز دولية اخرى خلال حضوره في مهرجان "تراسي" و"ميلازو" بمدينتي روما وصقلية الايطاليتين، ومهرجان رومانيا السينمائي الدولي.