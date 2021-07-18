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قائد عسكري: الجيش الايراني في ذروة الجهوزية للدفاع عن المصالح الوطنية

واكد العميد حاجيلو ضرورة تحقيق المزيد من الجهوزية والاستعداد وقوة الردع لدى الجيش واضاف: ان امن واستقرار الشعب الايراني اليوم يعود الى جهوزية القوات المسلحة وقدراتها الرادعة.
رمز الخبر: ۵۴۳۷۸
تأريخ النشر: 18 July 2021

اكد قائد مقر القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في شمال غرب البلاد العميد علي حاجيلو بان الجيش في ذروة الجهوزية والاقتدار للدفاع عن حدود البلاد ومصالحها الوطنية.

وقال العميد حاجيلو في تصريحه اليوم السبت خلال مراسم تقديم القائد الجديد للواء القوات الخاصة للتدخل السريع 25 التابع للجيش الايراني في مدينة تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب ايران: ان الوية القوات الخاصة تؤدي دورا استراتيجيا وخاصا في جيوش عالم اليوم وان القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية تعد اليوم انموذج المنظومات العسكرية في التنظيم وانتاج العلوم العسكرية وان الجيش اليوم اكثر استعدادا من اي وقت مضى.

واعتبر ان اعداءنا قد استلهموا من جيشنا ايضا تنظيم قواتهم واضاف: ان جهودا كبيرة بذلت منذ تغيير هيكلية وتنظيم لواء القوات الخاصة 25 .

واكد العميد حاجيلو ضرورة تحقيق المزيد من الجهوزية والاستعداد وقوة الردع لدى الجيش واضاف: ان امن واستقرار الشعب الايراني اليوم يعود الى جهوزية القوات المسلحة وقدراتها الرادعة.

واشار الى ارتياح القائد العام للقوات المسلحة ازاء اداء القوة البرية للجيش وقال: ان اداء الجيش اليوم تجسيد للآية الشريفة "اشداء على الكفار رحماء بينهم" وان قوات الجيش تحضر في مختلف الاحداث الى الساحة قبل لجنة ادارة الازمة لمد يد العون والمساعدة للمواطنين.

وتم في هذه المراسم التي حضرها قائد مقر القوة البرية للجيش وكبار قادة الجيش في شمال غرب البلاد، تقديم العقيد ركن علي دلاور قائدا جديدا للواء القوات الخاصة للتدخل السريع 25 وتم تثمين جهود القائد السابق العميد حسين شفيعي.

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