استاذ جامعي: لقاح بركت فعال ايضا ضد المتحور "دلتا" من فيروس كورونا

واضاف ان الإنتاج الواسع للقاح الايراني في تزايد، داعيا الجهات المعنية الى المساهمة في انتاجه باعداد كبيرة.

قال استاذ جامعة طهران للعلوم الطبية وأخصائي الأمراض المعدية محمد رضا صالحي، أن نتائج الدراسات كشفت فعالية اللقاح الإيراني بركت ضد المتحور "دلتا" من فيروس كورونا.

المشرف على التجربة السريرية للقاح "كوإيران بركت" أشار مساء امس في برنامج تلفزيوني مباشر، إلى أن هذا الموضوع يبعث على الأمل، بعد ان تأكد ان الافراد الذين تناولوا الجرعة الاولى والثانية من لقاح بركت تكونت لديهم مناعة كافية مقابل المتحور "دلتا" من فيروس كورونا، كما ان اللقاح الايراني يقضي على المتحور البريطاني والافريقي من فيروس كورونا.

واضاف ان الإنتاج الواسع للقاح الايراني في تزايد، داعيا الجهات المعنية الى المساهمة في انتاجه باعداد كبيرة.