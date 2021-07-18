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عراقجي: مفاوضات فيينا يجب أن تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة في إيران

بالامكان الافراج عن 10 سجناء من جميع الأطراف غدا ، إذا أوفت امريكا وبريطانيا بالتزاماتهما بموجب الاتفاق.
رمز الخبر: ۵۴۳۷۳
تأريخ النشر: 18 July 2021

كتب مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في تغريدة له على موقع تويتر : من الواضح يجب ان تنتظر مفاوضات فيينا تشكيل الحكومة الجديدة في إيران.

ويذکر ان سيد عباس عراقجي كتب في تغريدة له على موقع تويتر : "نحن في فترة انتقالية وتجري هناك انتقال ديمقراطي للسلطة في طهران".

وقال "من الواضح أن مفاوضات فيينا يجب أن تنتظر تشكيل حكومة جديدة في إيران ،هذا هو مطلب أي ديمقراطية".

وأضاف : يجب على امريكا وبريطانيا ان يستوعبا هذه النقطة والتوقف عن الربط بين التبادل الإنساني - وهو جاهز للتنفيذ - و الاتفاق النووي.

وحول موضوع تبادل السجناء كتب الدبلوماسي الايراني: ان وضع تبادل (السجناء) رهن للأغراض السياسية سيؤدي إلى خسارة التبادل والاتفاق.

واضاف عراقجي : بالامكان الافراج عن 10 سجناء من جميع الأطراف غدا ، إذا أوفت امريكا وبريطانيا بالتزاماتهما بموجب الاتفاق.

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