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صنعاء: 40 أستهداف بالمسيرات و9 ضربات صاروخية ضمن عملية النصر المبين

وقال سريع، عصر يوم الخميس ان تفعيل الجماعات التكفيرية يأتي ضمن المخططات الأميركية لاستهداف اليمن وتسليمه للمرتزقة والتكفيريين.
رمز الخبر: ۵۴۳۷۲
تأريخ النشر: 17 July 2021

كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم خلال ايجازه الصحفي عن مشاركة القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في عملية النصر المبين بمحافظة البيضاء .

وقال العميد سريع ان القوة الصاروخية نفذت 9 عمليات استهدفت مواقع وتحصينات العدو بصواريخ بدر وسعير فيما نفذ سلاح الجو المسير 40 عملية استهداف كانت اصاباتها دقيقة بالاضافة الى 17 عملية استطلاع ورصد.

واشار العميد سريع الى ان القوات المسلحة واللجان الشعبية قد نجحت في استهداف مواقع وتجمعات العناصر التكفيرية ووثقت تلك العمليات بالصوت والصورة.

وقال سريع، عصر يوم الخميس ان تفعيل الجماعات التكفيرية يأتي ضمن المخططات الأميركية لاستهداف اليمن وتسليمه للمرتزقة والتكفيريين.

واضاف سريع ، ان الجماعات التكفيرية حاولت بنشاطها وتحركاتها الوصول إلى بعض المناطق من مديريات محافظة البيضاء، وقد عاد العدو لتفعيل الجماعات التكفيرية من "داعش" و"القاعدة" بعد تحقيق القوات المسلحة إنجازات ميدانية في مختلف الجبهات.

وتابع العميد سريع ان طيران العدوان شن أكثر من 161 غارة في إطار دعمه للجماعات التكفيرية أثناء المعركة، فيما نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية 66 عملية خلال عملية "النصر المبين"، منها 9 عمليات للقوة الصاروخية بصواريخ بدر وسعير، واسفرت العمليات عن هلاك 350 مرتزقا وتكفيريا واصابة 560 من التكفيريين والمرتزقة خلال عملية "النصر المبين" ولاذ من تبقى منهم بالفرار نحو المناطق المحتلة.

واوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، ان هذه المعركة أثبتت مجدداً لأبناء شعبنا حقيقة العناصر التكفيرية من "داعش" و"القاعدة" وارتباطهما بالمشروع الأميركي، وان ما تم العثور عليه من أسلحة في مختلف عمليات الجيش واللجان والأجهزة الأمنية ضد التكفيريين يؤكد حجم الدعم من تحالف العدوان.

وثمن العميد سريع تعاون كافة أبناء محافظة البيضاء وقبائلها الحرة المستمر ووقوفهم مع بلدهم وانتصارهم الدائم لأخلاقهم ودينهم وأصالتهم، وقال ان أبناء البيضاء الأحرار يرفضون أن تكون بعض مناطقهم ساحة لاحتضان عناصر "داعش" و"القاعدة" ومنطلقا لاستهداف المواطنين وانهم ماضون بكل عزم وإصرار في أداء الواجب تجاه أبناء البيضاء لإحباط المخططات الهادفة لإعادة تحويلها لتكون وكرا لتلك العصابات الإجرامية.

هذا وقد استعرضت القوات اليمنية مشاهد خاصة بعملية "النصر المبين" في محافظة البيضاء.

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