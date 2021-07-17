النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۹مشاهدات
‍ پ

وفد من وزارة الخارجية الايرانية يلتقي وزير الخارجية السوري

حضر اللقاء السفير ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات في وزارة الخارجية والمغتربين وأمين سر اللجنة الوطنية السورية وجابر شموط مدير مكتب نائب الوزير ومعتز دوجي من مكتب نائب الوزير.
رمز الخبر: ۵۴۳۷۱
تأريخ النشر: 17 July 2021

استقبل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين وفداً من وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة السفير رضا نجفي معاون وزير الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين وكذلك وضع الأسس اللازمة لتعزيز التنسيق والتشاور في مختلف المجالات التي تهمهما وخاصة العمل على مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان بما في ذلك الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليهما.

وعبّر وزير الخارجية والمغتربين خلال اللقاء عن التقدير الكبير الذي يحمله السوريون قيادة وحكومة وشعباً للدور المهم الذي قامت به إيران في كل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية لدعم سورية في حربها على الإرهاب مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران وأن سورية تنظر بارتياح إلى المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الوزير المقداد أن الزيارات المتبادلة تساعد في توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق والتشاور وتبادل الآراء بين وزارتي الخارجية وإيجاد سبل الارتقاء بها لما تتطلبه المرحلة الراهنة من تعاونٍ جادٍ ومثمرٍ في مختلف المحافل الدولية.

وجدد المقداد وقوف سورية إلى جانب إيران في المفاوضات التي تجري بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا حالياً.

بدوره أشار معاون وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن الزيارة تتضمن لقاءات واجتماعات عديدة تهدف إلى تفعيل التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.

وأكد نجفي أن العلاقات بين سورية وإيران عميقة ومهمة وتلبي تطلعات شعبي البلدين كما أكد استمرار إيران بدعمها الموقف السوري العادل في مختلف المنظمات الدولية وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار على كل الأراضي السورية.

حضر اللقاء الدكتور لؤي العوجي أمين سر اللجنة الوطنية السورية ورؤى شربجي من مكتب الوزير كما حضره محسن نذيري اصل رئيس اللجنة الوطنية الإيرانية ومحمود خلف رضائي المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإيرانية إضافة إلى مهدي سبحاني سفير إيران لدى دمشق وولي بور المستشار الأول في السفارة الإيرانية.

وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري التقى معاون وزير الخارجية الإيراني حيث أكد الجانبان على الحاجة الملحة لاستمرار التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين والتنسيق بشأن كل القضايا التي تهم البلدين في المحافل الدولية وخاصة في ظل الظروف الراهنة وما يتعرض له البلدان من محاولات مستمرة للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية للتدخل في شؤونهما الداخلية والنيل من سيادتهما.

حضر اللقاء السفير ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات في وزارة الخارجية والمغتربين وأمين سر اللجنة الوطنية السورية وجابر شموط مدير مكتب نائب الوزير ومعتز دوجي من مكتب نائب الوزير.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صنعاء: 40 أستهداف بالمسيرات و9 ضربات صاروخية ضمن عملية النصر المبين
وفد من وزارة الخارجية الايرانية يلتقي وزير الخارجية السوري
قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني يتفقد منطقة الدفاع الجوي للعاصمة طهران
روحاني: الخبيث ترامب أضر بشعبه وشعوب ايران وفلسطين والمنطقة والعالم
جهانغيري: إيران وقفت منفردة في مواجهة الحرب الاقتصادية
كاظمي قمي: امريكا منعت تشكيل حكومة قوية وجيش محترف في أفغانستان
تطوير التجارة الاقليمية يعزز الاواصر بين شعوب المنطقة
لافروف: انضمام ايران والهند للترويكا الموسعة حول افغانستان سيزيد من امكاناتها
امين عام مجمع التقريب يتحادث هاتفيا مع عدد من علماء الدين في افغانستان
الصين تدعو أميركا إلى رفع العقوبات التي فرضتها بشكل أحادي وغير قانوني على ايران
سقوط طائرة مسيرة "إسرائيلية" داخل الأراضي اللبنانية
رئيسي يؤكد على تطوير العلاقات بين طهران وباكو
وزير الاتصالات الايراني يعلن عن توقيع اتفاق لانشاء اسواق اقليمية مشتركة
غريب أبادي: لولا تضحياتنا لكان الأوروبيون يلاحقون تجار المخدرات في شوارعهم
الاتحاد الأوروبي: إيران لن تعود إلى محادثات فيينا قبل بدء رئاسة رئيسي
"مكلف بمهمة".. اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى وسط العراق
بالاسماء.. التشكيلة الحكومية التي رفعها الحريري للرئيس عون قبيل اعتذاره عن تشكيل الحكومة
أبو الغيط: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا
الحريري يتراجع أمام مريم البسام عن عبارة "بلا طق حنك" بناء على طلبها
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف
أمين عام الجامعة العربية: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطير
الرئيسان الأسد وصالح يبحثان العلاقات بين البلدين والتنسيق للقضاء على الإرهاب
الحريري: موقفي بمثابة تضحية والاستشارات ستكلف رئيسا جديدا
هبوط اضطراري لمروحية أمريكية "بلاك هاوك" في شارع وسط العاصمة بوخارست
جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الزراعة يتلفون بذورًا فاسدة تابعة "لمنظمة الفاو" في صعدة
الاحتلال يغلق حاجز بيت إيل شمال رام الله بعد إطلاق نار على سيارة لمستوطنين
المغرب والكيان الإسرائيلي يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية
تونس تستعد لتشغيل مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا دعمتها به قطر
جيش الاحتلال يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية "بسبب خلل فني"