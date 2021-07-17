قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني يتفقد منطقة الدفاع الجوي للعاصمة طهران

وتفقد العميد صباحي فرد عن كثب مختلف اقسام هذه الوحدات والمستويات المختلفة للاتصال الآمن في شبكة الدفاع الجوي.

تفقد قائد قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي رضا صباحي فرد اليوم الخميس منطقة الدفاع الجوي للعاصمة طهران.

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني ان العميد صباحي فرد حضر صباح يوم الخميس الى منطقة الدفاع الجوي للعاصمة طهران وتفقد وحدة التدخل السريع والبنية التحتية للدفاع الجوي المكلفة بحراسة المراكز الحساسة والحيوية وكذلك مركز السيطرة والقيادة في منطقة الدفاع الجوي هذه.

وتفقد العميد صباحي فرد عن كثب مختلف اقسام هذه الوحدات والمستويات المختلفة للاتصال الآمن في شبكة الدفاع الجوي.