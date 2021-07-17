روحاني: الخبيث ترامب أضر بشعبه وشعوب ايران وفلسطين والمنطقة والعالم

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب اضر كثيرا بشعبه وشعوب ايران وفلسطين والمنطقة والعالم.

وقال روحاني في تصريحه يوم الخميس خلال رعايته عن طريق الفيديو كونفرانس مراسم تدشين العديد من المشاريع الانمائية لوزارتي الطرق واعمار المدن والرياضة والشباب: لو لم يكن هذا الخبيث، ترامب، في عالم السياسة الاميركية والذي اضر كثيرا بالشعب الاميركي نفسه وشعوب ايران وفلسطين والمنطقة والعالم، لراى شعبنا ارقاما اعلى بكثير من الانجازات ومدى اهمية الخدمات التي قدمتها الحكومة على مدى الاعوام الثمانية الماضية.

واضاف: حينما اثمن هذه الانجازات فان المسالة ليست متعلقة بي شخصيا بل تثمين الجهود التي بذلها ملايين الافراد خلال هذه الاعوام الثمانية والذين حققوا هذه الانجازات الكبرى في مثل هذه الظروف الصعبة.

وقال الرئيس روحاني: ان قفزة الانتاج ودعم الانتاج وازالة العقبات استمرت في الظروف الصعبة جدا للحظر والحرب الاقتصادية وتفشي مرض كورونا.