النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۵مشاهدات
‍ پ

روحاني: الخبيث ترامب أضر بشعبه وشعوب ايران وفلسطين والمنطقة والعالم

ان قفزة الانتاج ودعم الانتاج وازالة العقبات استمرت في الظروف الصعبة جدا للحظر والحرب الاقتصادية وتفشي مرض كورونا.
رمز الخبر: ۵۴۳۶۹
تأريخ النشر: 17 July 2021

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب اضر كثيرا بشعبه وشعوب ايران وفلسطين والمنطقة والعالم.

وقال روحاني في تصريحه يوم الخميس خلال رعايته عن طريق الفيديو كونفرانس مراسم تدشين العديد من المشاريع الانمائية لوزارتي الطرق واعمار المدن والرياضة والشباب: لو لم يكن هذا الخبيث، ترامب، في عالم السياسة الاميركية والذي اضر كثيرا بالشعب الاميركي نفسه وشعوب ايران وفلسطين والمنطقة والعالم، لراى شعبنا ارقاما اعلى بكثير من الانجازات ومدى اهمية الخدمات التي قدمتها الحكومة على مدى الاعوام الثمانية الماضية.

واضاف: حينما اثمن هذه الانجازات فان المسالة ليست متعلقة بي شخصيا بل تثمين الجهود التي بذلها ملايين الافراد خلال هذه الاعوام الثمانية والذين حققوا هذه الانجازات الكبرى في مثل هذه الظروف الصعبة.

وقال الرئيس روحاني: ان قفزة الانتاج ودعم الانتاج وازالة العقبات استمرت في الظروف الصعبة جدا للحظر والحرب الاقتصادية وتفشي مرض كورونا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صنعاء: 40 أستهداف بالمسيرات و9 ضربات صاروخية ضمن عملية النصر المبين
وفد من وزارة الخارجية الايرانية يلتقي وزير الخارجية السوري
قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني يتفقد منطقة الدفاع الجوي للعاصمة طهران
روحاني: الخبيث ترامب أضر بشعبه وشعوب ايران وفلسطين والمنطقة والعالم
جهانغيري: إيران وقفت منفردة في مواجهة الحرب الاقتصادية
كاظمي قمي: امريكا منعت تشكيل حكومة قوية وجيش محترف في أفغانستان
تطوير التجارة الاقليمية يعزز الاواصر بين شعوب المنطقة
لافروف: انضمام ايران والهند للترويكا الموسعة حول افغانستان سيزيد من امكاناتها
امين عام مجمع التقريب يتحادث هاتفيا مع عدد من علماء الدين في افغانستان
الصين تدعو أميركا إلى رفع العقوبات التي فرضتها بشكل أحادي وغير قانوني على ايران
سقوط طائرة مسيرة "إسرائيلية" داخل الأراضي اللبنانية
رئيسي يؤكد على تطوير العلاقات بين طهران وباكو
وزير الاتصالات الايراني يعلن عن توقيع اتفاق لانشاء اسواق اقليمية مشتركة
غريب أبادي: لولا تضحياتنا لكان الأوروبيون يلاحقون تجار المخدرات في شوارعهم
الاتحاد الأوروبي: إيران لن تعود إلى محادثات فيينا قبل بدء رئاسة رئيسي
"مكلف بمهمة".. اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى وسط العراق
بالاسماء.. التشكيلة الحكومية التي رفعها الحريري للرئيس عون قبيل اعتذاره عن تشكيل الحكومة
أبو الغيط: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا
الحريري يتراجع أمام مريم البسام عن عبارة "بلا طق حنك" بناء على طلبها
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف
أمين عام الجامعة العربية: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطير
الرئيسان الأسد وصالح يبحثان العلاقات بين البلدين والتنسيق للقضاء على الإرهاب
الحريري: موقفي بمثابة تضحية والاستشارات ستكلف رئيسا جديدا
هبوط اضطراري لمروحية أمريكية "بلاك هاوك" في شارع وسط العاصمة بوخارست
جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الزراعة يتلفون بذورًا فاسدة تابعة "لمنظمة الفاو" في صعدة
الاحتلال يغلق حاجز بيت إيل شمال رام الله بعد إطلاق نار على سيارة لمستوطنين
المغرب والكيان الإسرائيلي يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية
تونس تستعد لتشغيل مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا دعمتها به قطر
جيش الاحتلال يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية "بسبب خلل فني"