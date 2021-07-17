جهانغيري: إيران وقفت منفردة في مواجهة الحرب الاقتصادية

"كنا وحيدين أمام هذه الحرب الاقتصادية ولم يكن بمقدورنا أن نرد بالمثل وكل ما كان بوسعنا فعله هو الالتفاف على الحظر والحصول على أموالنا بطريقة أو بأخرى".

اعتبر إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني أن حلفاء إيران وأصدقاءها ودول الجوار لم تستطع أن تقف أمام الولايات المتحدة، وأن بلاده واجهت هذه الحرب الاقتصادية بمفردها.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني: "روسيا والصين والهند قالت لنا إن مصلحتها الوطنية تمنعها من الوقوف أمام الولايات المتحدة".

وأضاف: "نحن بذلنا دماء أبنائنا للحفاظ على استقلال بعض دول الجوار، لكنهم لم يستطيعوا أن يقفوا معنا أمام الحظر الأميركي".

وتابع: "الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية على إيران فرضت علينا ظروفا معقدة بحيث لم نتمكن من إقناع الدول الجارة وحلفائنا بأن يدفعوا لنا أموالنا المجمدة لديهم بسبب الحظر ، وأعلنوا بصراحة أن الولايات المتحدة موجودة في كل مكان وتتسبب لنا بمشاكل عدة لو أفرجنا عن تلك الأموال".

وقال: "لم نكن نتوقع أن دولا مثل الهند تمتنع عن شراء النفط الإيراني ولا تدفع لنا الأموال المستحقة عليها.. ودول مثل روسيا، وبعض دول الجوار التي دفعنا دماء أبنائنا للحفاظ على استقلالها، عاملتنا بالطريقة ذاتها".

وتابع: "كنا وحيدين أمام هذه الحرب الاقتصادية ولم يكن بمقدورنا أن نرد بالمثل وكل ما كان بوسعنا فعله هو الالتفاف على الحظر والحصول على أموالنا بطريقة أو بأخرى".