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رئيسي يؤكد على تطوير العلاقات بين طهران وباكو

وتمنى آية الله رئيسي للرئيس الاذربيجاني الصديق والشقيق موفور الصحة والنجاح وللحكومة الموقرة وللشعب الاذربيجاني العزيز الرفعة والشموخ.
رمز الخبر: ۵۴۳۶۱
تأريخ النشر: 17 July 2021

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي في برقية وجهها للرئيس الاذربيجاني الهام علييف على تطوير وتعميق العلاقات بين طهران وباكو.

ویذکر أن السفارة الايرانية في باكو رحت بان الرئيس الايراني المنتخب شكر الرئيس الاذربيجاني لتهنئته له لمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: انني اغتنم الفرصة لاهنئ فخامتكم وشعب جمهورية اذربيجان لتحرير اراضيكم.

واضاف: ان العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين والجارين لها جذور في التاريخ والثقافة المشتركة و الاواصر الاخوية بين الشعبين والتي تشكل رصيدا قيما للطاقات الوفيرة للمزيد من تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين.

وتابع الرئيس الايراني المنتخب: انني على ثقة انه وبما يتناسب مع عودة سيادة جمهورية اذربيجان على الاراضي المحتلة واحياء الحدود المشتركة بين البلدين (ايران وجمهورية اذربيجان) من الجدير ان نغتم فرصا جديدة ونعمل عبر تضافر الجهود على رفع مستوى التعاون ونرسخ امن المنطقة.

وتمنى آية الله رئيسي للرئيس الاذربيجاني الصديق والشقيق موفور الصحة والنجاح وللحكومة الموقرة وللشعب الاذربيجاني العزيز الرفعة والشموخ.

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