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الاتحاد الأوروبي: إيران لن تعود إلى محادثات فيينا قبل بدء رئاسة رئيسي

وبعد مجيء جو بايدن الذي وعد بعودة واشنطن الى الاتفاق شهدت فيينا ست جولات من المحادثات المكثفة بين ايران ومجموعة 1+4 لاعادة الاتفاق الى الجادة ، وتأمل الاطراف المشاركة ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي خلال الاسابيع القادمة.
رمز الخبر: ۵۴۳۵۸
تأريخ النشر: 17 July 2021

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ليورونيوز إن إيران لن تعود إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي حتى تنصيب حكومة إبراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أبلغت طهران المسؤولين الأوروبيين أن المحادثات لن تُستأنف حتى منتصف أغسطس (شهر آخر) ، وفقا لجهاز السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي برئاسة جوزيف بوريل، وحسبما أفادت وكالة أنباء إرنا اليوم الجمعة نقلا عن يورونيوز.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي "ليز كاستيلو نيتو" لمراسل يورونيوز في بروكسل، إن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا الاتحاد الأوروبي بأنهم يريدون إجراء الجولة المقبلة من المحادثات بشأن الاتفاق النووي في فيينا في الخامس من أغسطس، عندما تتولى الحكومة الجديدة مهامها، في غضون ذلك، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه أعلن للجانب الإيراني أنه من المهم الامتناع عن أي تصعيد أو عمل من شأنه أن يقوض جهودنا الدبلوماسية المكثفة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

يذكر ان الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 1+5 وقع عام 2015 وصادق عليه مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2231 ، لكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أخرج امريكا من الاتفاق في مايو 2018 وأعلن الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى على الشعب الايراني .

وبعد مجيء جو بايدن الذي وعد بعودة واشنطن الى الاتفاق شهدت فيينا ست جولات من المحادثات المكثفة بين ايران ومجموعة 1+4 لاعادة الاتفاق الى الجادة ، وتأمل الاطراف المشاركة ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي خلال الاسابيع القادمة.

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