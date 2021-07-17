السيد صفي الدين: من يخرّب لبنان اليوم هو الولايات المتحدة الاميركية

أن "معركة سيف القدس هي معركة الحق ضد الباطل ومعركة الدفاع عن القيم والانسان وعن كل الشرفاء في هذا العالم".

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين في كلمته خلال مسابقة "أولى القبلتين" القرآنية الالكترونية أنّ "من يخرّب لبنان اليوم هو الولايات المتحدة الاميركية"، ولفت إلى أنّ "أميركا لا تزال تتدخل في كل شيء في لبنان".

وأكد أن "كلّ المصائب اليوم في لبنان هي من صنع أميركا بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأشار السيد صفي الدين إلى أنّ "الطغيان الأميركي يستهدف لبنان وفلسطين وكلّ مكان في المنطقة فيه شرف ومقاومة"، وتابع "الأميركيون جاؤوا إلى العراق وأفغانستان وسوريا لتخريبها ويرسلون السلاح والصواريخ إلى اليمن لتدميرها"، وأكد أن "معركة سيف القدس هي معركة الحق ضد الباطل ومعركة الدفاع عن القيم والانسان وعن كل الشرفاء في هذا العالم".

ورأى سماحته أنّ "الأمة بدأت تتلمس طريقها وسيف القدس هزم أميركا و"إسرائيل"".

المصدر: العهد