جيش الاحتلال يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية "بسبب خلل فني"

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية نتيجة عطل فني، ويؤكد عدم وجود خشية من تسرّب معلومات.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية نتيجة عطل فني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في تغريدة على "تويتر" إنه "خلال نشاط اعتيادي، سقطت مسيرةٌ تابعةٌ لجيش الدفاع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية بسبب عطل فني".

وأكد أدرعي "عدم وجود خشية من تسرب معلومات".

وفي شباط/ فبراير الماضي، تعرضّت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال لنيران مضادة للطيران فوق لبنان.

وتعليقاً على إعلان الجيش الإسرائيلي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "لدى حزب الله في لبنان سلسلة من الصواريخ المضادة للطائرات، يعدّها بشكل أساسي للحرب المقبلة من أجل إطلاقها على طائرات سلاح الجو والمسيّرات".

و بعدها، أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة بليدا جنوب لبنان.