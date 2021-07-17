النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ

جيش الاحتلال يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية "بسبب خلل فني"

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية نتيجة عطل فني، ويؤكد عدم وجود خشية من تسرّب معلومات.
رمز الخبر: ۵۴۳۴۹
تأريخ النشر: 16 July 2021

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط مسيّرة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية نتيجة عطل فني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في تغريدة على "تويتر" إنه "خلال نشاط اعتيادي، سقطت مسيرةٌ تابعةٌ لجيش الدفاع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية بسبب عطل فني".

وأكد أدرعي "عدم وجود خشية من تسرب معلومات".

وفي شباط/ فبراير الماضي، تعرضّت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال لنيران مضادة للطيران فوق لبنان.

وتعليقاً على إعلان الجيش الإسرائيلي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "لدى حزب الله في لبنان سلسلة من الصواريخ المضادة للطائرات، يعدّها بشكل أساسي للحرب المقبلة من أجل إطلاقها على طائرات سلاح الجو والمسيّرات".

و بعدها، أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة بليدا جنوب لبنان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أول صواريخ المقاومة تصل حيفا.. رسالة المقاومة إلى قيادة الكيان بأن المقاومة إذا هددت نفذت
حماس تدعو للرباط بالأقصى وتحذر الاحتلال من محاولة اختبار صبر المقاومة
ميركل تقوم بزيارة وداعية للبيت الأبيض.. الفيضانات ومشروع نورد ستريم أبرز الملفات الحاضرة
جيش الاحتلال يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية "بسبب خلل فني"
حركة طالبان تقترح وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر للإفراج عن سجناء
الحريري يتراجع أمام مريم البسام عن عبارة "بلا طق حنك" بناء على طلبها
الحريري: موقفي بمثابة تضحية والاستشارات ستكلف رئيسا جديدا
الرئيسان الأسد وصالح يبحثان العلاقات بين البلدين والتنسيق للقضاء على الإرهاب
المغرب والكيان الإسرائيلي يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية
هبوط اضطراري لمروحية أمريكية "بلاك هاوك" في شارع وسط العاصمة بوخارست
تونس تستعد لتشغيل مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا دعمتها به قطر
جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الزراعة يتلفون بذورًا فاسدة تابعة "لمنظمة الفاو" في صعدة
الاحتلال يغلق حاجز بيت إيل شمال رام الله بعد إطلاق نار على سيارة لمستوطنين
محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
"مكلف بمهمة".. اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى وسط العراق
بالاسماء.. التشكيلة الحكومية التي رفعها الحريري للرئيس عون قبيل اعتذاره عن تشكيل الحكومة
أبو الغيط: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف
الحريري يتراجع أمام مريم البسام عن عبارة "بلا طق حنك" بناء على طلبها
أمين عام الجامعة العربية: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطير
الرئيسان الأسد وصالح يبحثان العلاقات بين البلدين والتنسيق للقضاء على الإرهاب
هبوط اضطراري لمروحية أمريكية "بلاك هاوك" في شارع وسط العاصمة بوخارست
الحريري: موقفي بمثابة تضحية والاستشارات ستكلف رئيسا جديدا
جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الزراعة يتلفون بذورًا فاسدة تابعة "لمنظمة الفاو" في صعدة
الاحتلال يغلق حاجز بيت إيل شمال رام الله بعد إطلاق نار على سيارة لمستوطنين
المغرب والكيان الإسرائيلي يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية
تونس تستعد لتشغيل مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا دعمتها به قطر
حركة طالبان تقترح وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر للإفراج عن سجناء