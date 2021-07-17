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حركة طالبان تقترح وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر للإفراج عن سجناء

قدمت حركة طالبان ، الخميس ، مقترحا لوقف إطلاق النار في أفغانستان ، مقابل الافراج عن سجناء وشطب قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة .
رمز الخبر: ۵۴۳۴۸
تأريخ النشر: 16 July 2021

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحركة التي تقاتل القوات الحكومية الأفغانية، قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر.

ونقلت عن نادر نادري، وهو مفاوض حكومي أفغاني يشارك في محادثات السلام مع طالبان، قوله إن الحركة اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو سبعة آلاف سجين محتجزين في سجون أفغانستان.

وقال نادري للصحفيين "إنه طلب كبير".

وأضاف أن ممثلي طالبان أرادوا أيضا شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.

ولم يذكر نادري تفاصيل عن موقف الحكومة الأفغانية من طلب الحركة.

وتقدمت طالبان في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة الاخيرة فيما لم تعد الحكومة تسيطر سوى على عدد من عواصم الولايات التي عليها تزويدها بالإمدادات عن طريق الجو إلى حد كبير.

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