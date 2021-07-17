النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۷۸مشاهدات
‍ پ

الرئيسان الأسد وصالح يبحثان العلاقات بين البلدين والتنسيق للقضاء على الإرهاب

بحث الرئيسان السوري بشار الأسد والعراقي برهم صالح العلاقات بين البلدين وسبل مكافحة الإرهاب، الذي يتهدد سوريا والعراق.
رمز الخبر: ۵۴۳۴۵
تأريخ النشر: 16 July 2021

وأعلنت الرئاسة السورية أن الأسد تلقى اتصالا هاتفيا من صالح، وأن الرئيسين أكدا "أهمية هذا التعاون المشترك لجهة تكريس النتائج الإيجابية التي تحققت على الأرض في محاربة المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية السورية – العراقية".

وقالت إن الحديث دار أيضا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، وأن الجانبين اتفقا على "تكثيف الجهود المشتركة لرفع مستوى التعاون في كافة المجالات التي تحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وكان وفد عراقي برئاسة وزير الموارد العراقي مهدي رشيد الحمداني بدأ أمس زيارة إلى سوريا، وبحث الوفد اليوم التعاون المائي بين البلدين وتوحيد المواقف للحفاظ على حقوق الجانبين في دجلة والفرات.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أول صواريخ المقاومة تصل حيفا.. رسالة المقاومة إلى قيادة الكيان بأن المقاومة إذا هددت نفذت
حماس تدعو للرباط بالأقصى وتحذر الاحتلال من محاولة اختبار صبر المقاومة
ميركل تقوم بزيارة وداعية للبيت الأبيض.. الفيضانات ومشروع نورد ستريم أبرز الملفات الحاضرة
جيش الاحتلال يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية "بسبب خلل فني"
حركة طالبان تقترح وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر للإفراج عن سجناء
الحريري يتراجع أمام مريم البسام عن عبارة "بلا طق حنك" بناء على طلبها
الحريري: موقفي بمثابة تضحية والاستشارات ستكلف رئيسا جديدا
الرئيسان الأسد وصالح يبحثان العلاقات بين البلدين والتنسيق للقضاء على الإرهاب
المغرب والكيان الإسرائيلي يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية
هبوط اضطراري لمروحية أمريكية "بلاك هاوك" في شارع وسط العاصمة بوخارست
تونس تستعد لتشغيل مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا دعمتها به قطر
جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الزراعة يتلفون بذورًا فاسدة تابعة "لمنظمة الفاو" في صعدة
الاحتلال يغلق حاجز بيت إيل شمال رام الله بعد إطلاق نار على سيارة لمستوطنين
محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
"مكلف بمهمة".. اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى وسط العراق
بالاسماء.. التشكيلة الحكومية التي رفعها الحريري للرئيس عون قبيل اعتذاره عن تشكيل الحكومة
أبو الغيط: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف
الحريري يتراجع أمام مريم البسام عن عبارة "بلا طق حنك" بناء على طلبها
أمين عام الجامعة العربية: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطير
الرئيسان الأسد وصالح يبحثان العلاقات بين البلدين والتنسيق للقضاء على الإرهاب
هبوط اضطراري لمروحية أمريكية "بلاك هاوك" في شارع وسط العاصمة بوخارست
الحريري: موقفي بمثابة تضحية والاستشارات ستكلف رئيسا جديدا
جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الزراعة يتلفون بذورًا فاسدة تابعة "لمنظمة الفاو" في صعدة
الاحتلال يغلق حاجز بيت إيل شمال رام الله بعد إطلاق نار على سيارة لمستوطنين
المغرب والكيان الإسرائيلي يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية
تونس تستعد لتشغيل مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا دعمتها به قطر
حركة طالبان تقترح وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر للإفراج عن سجناء