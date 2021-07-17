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جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الزراعة يتلفون بذورًا فاسدة تابعة "لمنظمة الفاو" في صعدة

أتلف في صعدة أكثر من 20 طنًا من بذور الفاصوليا والخضروات التالفة المقدمة من منظمة الفاو والتي تعود بالضرر على المزارعين.
رمز الخبر: ۵۴۳۴۱
تأريخ النشر: 16 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال مدير مكتب الزراعة والري المهندس زكريا المتوكل قام مكتب الزراعة والري في صعدة ضمن لجنة مشكلة للانتاج النباتي باتلاف 20 طن من البذور غير الصالحة للزراعة.

وبحسب مدير عام الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والري وجيه المتوكل فإن اتلاف هذه البذور مهم جدًا لأنها تؤثر بشكل أو بآخر على انتاجية البذور مستقبلًا، مثلا بذور الذرة الشامية تتدهور الى ان تصبح ربع طن على الأكثر.

وأضاف مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الزراعة والري المحامي عبد الوهاب الخيل نحن أمام جريمة من جرائم الأمم المتحدة والمنظمات التي تدعي الإنسانية والتي تدعي انها تدعم الأمن الغذائي اليمني وهي تصدر بذورا تقتل فيها الشعب.

كما شكر مدير مكتب التجارة والصناعة بصعدة عبد الرحمن الصيلمي جهاز الامن والمخابرات ومكتب الزراعة وكل المتعاونين على مساهمتهم في الكشف عن الموضوع لحماية هذا المجتمع.

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