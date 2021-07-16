محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف

أقدم أنصار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على رشق أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المدينة الرياضية ببيروت.

وكالة تبناك الإخبارية_ اندلعت المواجهات بعد أن اعتدى عناصر من تيار المستقبل على عناصر الجيش اللبناني والدفاع المدني في منطقة الكولا-الطريق الجديدة، مساء اليوم الخميس، ما أدى إلى سقوط جرحى من الجيش والدفاع المدني.

وتشهد الطريق الجديدة حالة من الفوضى بعد اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، حيث خرج مناصرو الحريري في تجمعات احتجاجية وقطعوا الطرقات في المنطقة.

وحصلت اشتباكات من جهة الجامعة العربية-المدينة الرياضية، في بيروت، بين مناصرون للحريري وعدد من عناصر الجيش اللبناني، ورشق المحتجون الجيش اللبناني بالحجارة.

وجاء اعتذار الحريري رغم إرسال الرئيس اللبناني إشارات إيجابية حول إمكانية تأليف الحكومة قائلا إن الساعات المقبلة قد تحمل مؤشرات إيجابية حول تشكيل الحكومة، ومتحدثا عن جهود مستمرة في سبيل ذلك، وذلك خلال لقائه باتريك دوريل، موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 11 شهرا، نتيجة خلافات بين الحريري ورئيس الجمهورية توزيع الحصص والحقائب، وكان آخرها الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية.