النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ

محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف

أقدم أنصار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على رشق أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المدينة الرياضية ببيروت.
رمز الخبر: ۵۴۳۳۹
تأريخ النشر: 16 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ اندلعت المواجهات بعد أن اعتدى عناصر من تيار المستقبل على عناصر الجيش اللبناني والدفاع المدني في منطقة الكولا-الطريق الجديدة، مساء اليوم الخميس، ما أدى إلى سقوط جرحى من الجيش والدفاع المدني.

وتشهد الطريق الجديدة حالة من الفوضى بعد اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، حيث خرج مناصرو الحريري في تجمعات احتجاجية وقطعوا الطرقات في المنطقة.

وحصلت اشتباكات من جهة الجامعة العربية-المدينة الرياضية، في بيروت، بين مناصرون للحريري وعدد من عناصر الجيش اللبناني، ورشق المحتجون الجيش اللبناني بالحجارة.

وجاء اعتذار الحريري رغم إرسال الرئيس اللبناني إشارات إيجابية حول إمكانية تأليف الحكومة قائلا إن الساعات المقبلة قد تحمل مؤشرات إيجابية حول تشكيل الحكومة، ومتحدثا عن جهود مستمرة في سبيل ذلك، وذلك خلال لقائه باتريك دوريل، موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 11 شهرا، نتيجة خلافات بين الحريري ورئيس الجمهورية توزيع الحصص والحقائب، وكان آخرها الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
"مكلف بمهمة".. اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى وسط العراق
أبو الغيط: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا
بالاسماء.. التشكيلة الحكومية التي رفعها الحريري للرئيس عون قبيل اعتذاره عن تشكيل الحكومة
أمين عام الجامعة العربية: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطير
رئيس كوبا يعتذر من المتظاهرين.. وسلسلة غير مسبوقة من التدابير والتسهيلات لتهدئة غضب الناس
روسيا تدعو لانسحاب تدريجي ومنسق لجميع القوات الأجنبية من ليبيا
الرئيس صالح: علاقات العراق المتوازنة تهدف لتعزيز أمن واستقرار المنطقة
مندوبة واشنطن في مجلس الأمن: لمغادرة القوات الأجنبية فوراً من ليبيا
تحولات كبيرة يشهدها الجيش التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة قبل 5 سنوات
مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني يبارك عملية "النصر المبين" في البيضاء
الرباط تدعو بيروت لتشكيل الحكومة لخلق دينامية جديدة في المشهد اللبناني
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن تقديراته لقدرات حزب الله الصاروخية
رئيس حكومة ليبيا: المرتزقة خطر على العملية السياسية في ليبيا
السيد الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة وسحب يده من الحكومة الحالية والمقبلة
بكين تدعو لمحاسبة المسؤولين عن انفجار حافلة العمال في باكستان وتحث على اعتقال المهاجمين
حمدوك يصل أبيدجان للمشاركة في القمة المصغرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية
الصحة العالمية تحذر من "عواقب كارثية" في الشرق الأوسط بسبب كورونا
في حوار تلفزيوني اليوم.. هل يحسم الحريري قراره أم ينتظر رد الرئيس عون على تشكيلته؟
السيسي استقبل الحريري وبحث معه في أوضاع لبنان والمنطقة ويعلن دعمه الكامل للمسار السياسي
الحريري من بعبدا: قدمت للرئيس عون تشكيلة من 24 وزيرا والان جاء وقت الحقيقة
موسكو: احياء الاتفاق النووي اولوية
السفير الايراني بموسكو: رسالة قائد الثورة الى بوتين بالغة الاهمية
شويغو: جربنا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة
مجمع تشخيص مصلحة النظام يعقد اجتماعا خاصا للبحث في حل مشاكل المواطنين المعيشية
العراق وإيران يبحثان تطوير العلاقات الثنائية لخدمة المنطقة
ظريف يدعو بايدن لاخذ العبرة من فشل سياسة الحظر ضد ايران
مفوضية شؤون اللاجئين تشيد باستضافة ايران للاجئين والمهاجرين الافغان
المؤتمر الدولي لحماية انتفاضة فلسطين: خيانة ابوظبي لفلسطين تهدد امن المنطقة واستقرارها