"مكلف بمهمة".. اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى وسط العراق

أعلنت دائرة الصحة في النجف العراقية، اليوم الخميس، اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى في مدينة الكوفة بالمحافظة.

وقالت دائرة صحة النجف (وسط) إنه " تم إلقاء القبض على فتى بعمر 15 عاماً وهو يحاول إشعال النار في إحدى اللافتات الكبيرة داخل مستشفى الفرات الأوسط بالكوفة".

وأوضح البيان أنه "عند سؤال الفتى عما أراد بذلك أفاد بأن أحدهم قد كلفه بالمهمة"، مشيرا إلى أنه جرى تسليم الفتى إلى الجهات الأمنية وهو الآن رهن التحقيق.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف بأن قوة أمنية أحبطت عملية إحراق مستشفى الفرات بقضاء الكوفة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر إن "قوة أمنية أحبطت عملية إحراق مستشفى الفرات الأوسط التعليمي بقضاء الكوفة جنوبي النجف"، مضيفا أن "الأجهزة اعتقلت الجاني وهو طفل (فتى) وكان بحوزته كيس أسود اللون بداخله أعواد كبريت (ثقاب)، حيث اعترف أنه تم إرساله من قبل أحد الأشخاص لغرض إحراقها داخل المشفى".

ولفت المصدر إلى أنه جرى اقتياد الفتى إلى مركز شرطة مسلم ابن عقيل لغرض إكمال إجراءات التحقيق معه.

وأظهر مقطع فيديو مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتى يعترف لأشخاص حوله بمحاولته إضرام النار بمستشفى الفرات الأوسط في الكوفة تنفيذا لتوجيهات من "جهات مجهولة".

وقبل اليومين، شهد العراق فاجعة عقب اندلاع حريق بمركز النقاء التابع لمستشفى الإمام الحسين (ع) بمحافظة ذي قار والمخصص لمرضى كورونا، مما تسبب بمصرع أكثر من 90 شخصا وإصابة العشرات، فيما لاتزال التحقيقات جارية من قبل السطات المختصة لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي نيسان/ أبريل، الماضي، وقعة فاجعة مماثلة حين اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، وهو أيضا مخصص لمصابي كورونا، تسبب بمصرع 92 شخصا وإصابة 110 آخرين.