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أبو الغيط: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا والحفاظ عليها دولة موحدة ذات سيادة.
رمز الخبر: ۵۴۳۳۶
تأريخ النشر: 16 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_بين أبو الغيط خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أن إعادة الحديث عن موعد الانتخابات يفتح باب لتنافس وصراع ليس في صالح ليبيا والليبيين مؤكدا السعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها والعمل على تشجيع الليبيين للانتقال من منطق التنافس لمنطق التوافق

وأشار أبو الغيط إلى أن التأخر والمماطلة في إخراج المرتزقة من ليبيا سينعكس سلبا على المسار السياسي في ليبيا.

وتحدث أبو الغيط عن المهاجرين في ليبيا محذرا من أن بعض الأطراف تسعى لتحويل ليبيا من ممر لمستوطن للمهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي محذرا من خطورة هذا الأمر.

ولفت أبو الغيط إلى أن عجز ملتقى الحوار السياسي عن إقرار قاعدة دستورية للانتخابات جاء بسبب المصالح الضيقة

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