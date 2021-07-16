الرئيس صالح: علاقات العراق المتوازنة تهدف لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح على أن "علاقات العراق المتوازنة تهدف لتعزيز أمن واستقرار المنطقة ودعم الترابط الاقتصادي ومكافحة الإرهاب."

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء هذا التصريح عقب تسلَّم صالح، اليوم الخميس، أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، وجرى خلال ذلك بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وأهميّة تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكّد رئيس العراق أن بلاده تنطلق نحو "علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة توتراتها، ودعم الترابط في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والبيئية، ومكافحة الفساد والتكاتف في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف."

من جانبه أكّد السفير ريتشاردسون دعم بلاده لأمن واستقرار العراق وسيادته، والرغبة في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والثقافية ودعم الاستثمار، وتعزيز فرص التنمية والتقدم للعراق.