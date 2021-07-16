مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني يبارك عملية "النصر المبين" في البيضاء

بارك مجلس الوزراء عملية "النصر المبين" التي نفذها الجيش واللجان الشعبية بإسناد من أبناء قبائل محافظة البيضاء خلال الأيام الماضية ضد قوى التحالف السعودي في البيضاء.

ولفت مجلس الوزراء إلى أن هذه العملية كشفت بجلاء مدى التناغم والترابط الوثيق بين قوى التحالف السعودي وعناصر القاعدة وداعش وأخواتهما بمدهم بالسلاح وإسنادهم بالغارات الجوية.

وحيا المجلس أبناء قبائل البيضاء الأحرار على دورهم الوطني ومساندتهم الكبيرة للجيش واللجان في تنفيذ العملية وصنع هذا النصر الخاطف والهام.

هذا وندد المجلس بما أقدم عليه النظام السعودي من إفراغ الحرمين من المصلين ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج بذريعة وباء كورونا في الوقت الذي تكتظ فيه المنشآت والنوادي الترفيهية فيه بمرتاديها، مؤكدا رفض كل المسلمين للإجراء الذي اتخذه النظام السعودي الذي يخدم أهداف وغايات الصهاينة.

المصدر:قناة المسيرة