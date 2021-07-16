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جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن تقديراته لقدرات حزب الله الصاروخية

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تقديراته لقدرات حزب الله الصاروخية في حال اندلاع الحرب، فيما أقر قائد عسكري إسرائيلي بأن "الحرب لن تكون سهلة بالنسبة لإسرائيل".
رمز الخبر: ۵۴۳۲۶
تأريخ النشر: 15 July 2021

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "في حالة الحرب، سيكون حزب الله اللبناني قادرا على إطلاق 1000 إلى 3000 صاروخ يوميا على الأقل في الأسبوع الأول من الحرب"، لكنه أكد أنه لا يتوقع أن تندلع مثل هذه الحرب قريبا، حيث أن "الأزمات الداخلية التي اندلعت مؤخرا في لبنان تجعل نشوب الحرب أقل احتمالا"، وفق زعم البيان.

وفي السياق عينه، زعم مصدر عسكري إسرائيلي كبير في قيادة المنطقة الشمالية أن الجيش الإسرائيلي، "زاد 20 ضعفا، قائمة المواقع التابعة لحزب الله في لبنان والتي وضعها تحت الاستهداف في حال نشوب حرب على الجبهة الشمالية"، مؤكدا على أن "القائمة تضم الآن آلاف الأهداف".

من جهة أخرى، أشار قائد المنطقة الشمالية أمير بارعام، إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيتصرف بحزم أمام عناصر "حزب الله" في أي حرب مستقبلية محتملة"، معتبرا أن "هذه الحرب بالفعل لن تكون سهلة بالنسبة لإسرائيل، ولكن في الوقت ذاته ستكون حربا لا يمكن تحملها بالنسبة لحزب الله".

وكانت قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، قد انهت أمس الأربعاء "إعادة انتشار قواتها تحسبا من اندلاع معركة ضد حزب الله، وأعدت خططا عملياتية جديدة تشمل شن حملة عسكرية برية في عمق الأراضي اللبنانية"، بحسب بيان إسرائيلي.

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