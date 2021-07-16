وزير خارجية تونس: لا حل للأزمة الليبي إلا بالحوار الوطني

اعتبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أنه لا سبيل لحل الأزمة في ليبيا إلا بحوار وطني يعيد الاستقرار والأمن للبلاد، مؤكدا على أهمية مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف في كلمة له أمام مجلس الأمن أن "سحب المرتزقة يعد شرطا أساسيا لدعم الاستقرار فهم يشكلون تهديدا أمنيا لليبيا والجوار".

ودعا وزير الخارجية التونسي أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة، لإجراء الانتخابات المقررة في كانون الاول ديسمبر المقبل، وذلك "لاستكمال خارطة الطريق في ليبيا"، مؤكدا أنه لا سبيل لحل الأزمة في ليبيا إلا بحوار وطني يعيد الاستقرار والأمن للبلاد.

وقال الجرندي إنه "لا بديل عن وجود مشروع ليبي خالص لخروج البلد الجار من أزمته"، معتبراً أن "سحب المقاتلين الأجانب شرط أساسي، لتحقيق الاستقرار في ليبيا لما يشكلون من خطر على ليبيا ودول الجوار أيضا."