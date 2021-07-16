النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۷۱مشاهدات
‍ پ

وزير خارجية تونس: لا حل للأزمة الليبي إلا بالحوار الوطني

اعتبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أنه لا سبيل لحل الأزمة في ليبيا إلا بحوار وطني يعيد الاستقرار والأمن للبلاد، مؤكدا على أهمية مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
رمز الخبر: ۵۴۳۲۴
تأريخ النشر: 15 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف في كلمة له أمام مجلس الأمن أن "سحب المرتزقة يعد شرطا أساسيا لدعم الاستقرار فهم يشكلون تهديدا أمنيا لليبيا والجوار".

ودعا وزير الخارجية التونسي أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة، لإجراء الانتخابات المقررة في كانون الاول ديسمبر المقبل، وذلك "لاستكمال خارطة الطريق في ليبيا"، مؤكدا أنه لا سبيل لحل الأزمة في ليبيا إلا بحوار وطني يعيد الاستقرار والأمن للبلاد.

وقال الجرندي إنه "لا بديل عن وجود مشروع ليبي خالص لخروج البلد الجار من أزمته"، معتبراً أن "سحب المقاتلين الأجانب شرط أساسي، لتحقيق الاستقرار في ليبيا لما يشكلون من خطر على ليبيا ودول الجوار أيضا."

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حركة طالبان تقترح وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر للإفراج عن سجناء
الحريري يتراجع أمام مريم البسام عن عبارة "بلا طق حنك" بناء على طلبها
الحريري: موقفي بمثابة تضحية والاستشارات ستكلف رئيسا جديدا
الرئيسان الأسد وصالح يبحثان العلاقات بين البلدين والتنسيق للقضاء على الإرهاب
المغرب والكيان الإسرائيلي يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية
هبوط اضطراري لمروحية أمريكية "بلاك هاوك" في شارع وسط العاصمة بوخارست
تونس تستعد لتشغيل مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا دعمتها به قطر
جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الزراعة يتلفون بذورًا فاسدة تابعة "لمنظمة الفاو" في صعدة
الاحتلال يغلق حاجز بيت إيل شمال رام الله بعد إطلاق نار على سيارة لمستوطنين
محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
"مكلف بمهمة".. اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى وسط العراق
أبو الغيط: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا
بالاسماء.. التشكيلة الحكومية التي رفعها الحريري للرئيس عون قبيل اعتذاره عن تشكيل الحكومة
أمين عام الجامعة العربية: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطير
السيد الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة وسحب يده من الحكومة الحالية والمقبلة
"مكلف بمهمة".. اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى وسط العراق
بالاسماء.. التشكيلة الحكومية التي رفعها الحريري للرئيس عون قبيل اعتذاره عن تشكيل الحكومة
أبو الغيط: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا
بكين تدعو لمحاسبة المسؤولين عن انفجار حافلة العمال في باكستان وتحث على اعتقال المهاجمين
حمدوك يصل أبيدجان للمشاركة في القمة المصغرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية
الصحة العالمية تحذر من "عواقب كارثية" في الشرق الأوسط بسبب كورونا
في حوار تلفزيوني اليوم.. هل يحسم الحريري قراره أم ينتظر رد الرئيس عون على تشكيلته؟
السيسي استقبل الحريري وبحث معه في أوضاع لبنان والمنطقة ويعلن دعمه الكامل للمسار السياسي
الحريري من بعبدا: قدمت للرئيس عون تشكيلة من 24 وزيرا والان جاء وقت الحقيقة
موسكو: احياء الاتفاق النووي اولوية
العراق وإيران يبحثان تطوير العلاقات الثنائية لخدمة المنطقة
السفير الايراني بموسكو: رسالة قائد الثورة الى بوتين بالغة الاهمية
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
السيد الصدر⁩: لن اشارك في الانتخابات واحذر من تحول العراق الى مصير يشابه سوريا وافغانستان