فرنسا تطالب بإجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها وإنهاء وجود القوات الأجنبية فيها

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الشعب الليبي يطمح إلى الحياة في بلد موحد ذي سيادة وهو طموح مشروع علينا دعمه.

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف في كلمته بمجلس الأمن، اليوم، أن الانتخابات في ليبيا يجب أن تتم في موعدها وهذا ما ينتظره الشعب.

وأكد أن الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا يعتبر حجر الأساس في العملية السياسية ويضمن الأمن والاستقرار، مشددا أن سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا أمر ضروري.

وتابع: "من الضروري إنهاء وجود القوات الأجنبية في ليبيا وتوحيد الجيش والمؤسسات الأمنية".

ولفت إلى أنه يجب تفكيك المليشيات في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار هناك.

وأضاف لودريان في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، "ما زال البعض يعارض الجدول الزمني لخارطة الطريق في ليبيا وإجراء الانتخابات التي علينا عدم التراجع عن إجرائها في 24 كانون الاول ديسمبر والعمل للتغلب على التحديات التي تواجه الشعب الليبي".