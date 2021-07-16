النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۳مشاهدات
‍ پ

قطع طرقات في بيروت والمناطق وإغلاق الأوتستراد الواصل بين العاصمة والجنوب من قبل محتجين

عادت الاحتجاجات في المناطق اللبنانية بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، بالاضافة إلى الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون والارتفاع الجنوني عصر اليوم بسعر الدولار، وإضافة إلى قطع معظم الطرقات الرئيسية في العاصمة والمناطق، قطع أوتستراد الجنوب فيما بلغ التوتر ذروته في مدينة صور حيث عمد شبان على تحطيم محتويات المطاعم والمقاهي وطردوا الزبائن منها.
رمز الخبر: ۵۴۳۱۹
تأريخ النشر: 15 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ظهر اليوم الخميس، ليتخطى 22 ألف ليرة، مسجلا سعرا تاريخيا جديدا عقب اعتذار الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري عن مهمته تشكيل الحكومة.

جنوبا، قطع محتجون طريق السراي في صيدا، وعلى الاوتوستراد الساحلي، وقطع شبان السير على اوتوستراد الناعمة الرابط بين بيروت والجنوب بالاتجاهين.

أما في بيروت، قام محتجون بقطع السير على كورنيش المزرعة بالاجاهين، وآخرون قطعوا السير على مستديرة الكولا بالاتّجاهين، وعند اوتوستراد السيّد هادي نصرالله بالاطارات المشتعلة عند مفرق المؤدي لبئر العبد مقابل حلويات السلطان.

شمالا، عمد شبان على قطع الطريق في البداوي قرب بالاتجاهين في محلة الأكومي. وأقفلت محلات بيع المواد الغذائية في طرابلس ابوابها بسبب الارتفاع الجنوني بسعر الدولار. كذلك، تم قطع اوتوستراد المحمرة عند مفرق المحمرة بالاتجاهين احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية.

وبقاعا، أعلن شبان من تعلبايا قطع الطريق احتجاجا على اعلان الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حركة طالبان تقترح وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر للإفراج عن سجناء
الحريري يتراجع أمام مريم البسام عن عبارة "بلا طق حنك" بناء على طلبها
الحريري: موقفي بمثابة تضحية والاستشارات ستكلف رئيسا جديدا
الرئيسان الأسد وصالح يبحثان العلاقات بين البلدين والتنسيق للقضاء على الإرهاب
المغرب والكيان الإسرائيلي يوقعان في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية
هبوط اضطراري لمروحية أمريكية "بلاك هاوك" في شارع وسط العاصمة بوخارست
تونس تستعد لتشغيل مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا دعمتها به قطر
جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الزراعة يتلفون بذورًا فاسدة تابعة "لمنظمة الفاو" في صعدة
الاحتلال يغلق حاجز بيت إيل شمال رام الله بعد إطلاق نار على سيارة لمستوطنين
محتجون في محيط المدينة الرياضية يرشقون أفراد الجيش اللبناني بقنابل مولوتوف
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
"مكلف بمهمة".. اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى وسط العراق
أبو الغيط: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا
بالاسماء.. التشكيلة الحكومية التي رفعها الحريري للرئيس عون قبيل اعتذاره عن تشكيل الحكومة
أمين عام الجامعة العربية: اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية خطير
السيد الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة وسحب يده من الحكومة الحالية والمقبلة
"مكلف بمهمة".. اعتقال فتى حاول إضرام النار بمستشفى وسط العراق
بالاسماء.. التشكيلة الحكومية التي رفعها الحريري للرئيس عون قبيل اعتذاره عن تشكيل الحكومة
أبو الغيط: إجراء الانتخابات في موعدها يمثل نقطة فاصلة لإنقاذ ليبيا
بكين تدعو لمحاسبة المسؤولين عن انفجار حافلة العمال في باكستان وتحث على اعتقال المهاجمين
حمدوك يصل أبيدجان للمشاركة في القمة المصغرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية
الصحة العالمية تحذر من "عواقب كارثية" في الشرق الأوسط بسبب كورونا
في حوار تلفزيوني اليوم.. هل يحسم الحريري قراره أم ينتظر رد الرئيس عون على تشكيلته؟
السيسي استقبل الحريري وبحث معه في أوضاع لبنان والمنطقة ويعلن دعمه الكامل للمسار السياسي
الحريري من بعبدا: قدمت للرئيس عون تشكيلة من 24 وزيرا والان جاء وقت الحقيقة
موسكو: احياء الاتفاق النووي اولوية
العراق وإيران يبحثان تطوير العلاقات الثنائية لخدمة المنطقة
السفير الايراني بموسكو: رسالة قائد الثورة الى بوتين بالغة الاهمية
الحريري: ذهبت الى مصر لاستجرار الغاز لمحطات الكهرباء في لبنان عبر الاردن وسوريا
السيد الصدر⁩: لن اشارك في الانتخابات واحذر من تحول العراق الى مصير يشابه سوريا وافغانستان