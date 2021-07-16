قطع طرقات في بيروت والمناطق وإغلاق الأوتستراد الواصل بين العاصمة والجنوب من قبل محتجين

عادت الاحتجاجات في المناطق اللبنانية بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، بالاضافة إلى الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون والارتفاع الجنوني عصر اليوم بسعر الدولار، وإضافة إلى قطع معظم الطرقات الرئيسية في العاصمة والمناطق، قطع أوتستراد الجنوب فيما بلغ التوتر ذروته في مدينة صور حيث عمد شبان على تحطيم محتويات المطاعم والمقاهي وطردوا الزبائن منها.

وكالة تبناك الإخبارية_ قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ظهر اليوم الخميس، ليتخطى 22 ألف ليرة، مسجلا سعرا تاريخيا جديدا عقب اعتذار الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري عن مهمته تشكيل الحكومة.

جنوبا، قطع محتجون طريق السراي في صيدا، وعلى الاوتوستراد الساحلي، وقطع شبان السير على اوتوستراد الناعمة الرابط بين بيروت والجنوب بالاتجاهين.

أما في بيروت، قام محتجون بقطع السير على كورنيش المزرعة بالاجاهين، وآخرون قطعوا السير على مستديرة الكولا بالاتّجاهين، وعند اوتوستراد السيّد هادي نصرالله بالاطارات المشتعلة عند مفرق المؤدي لبئر العبد مقابل حلويات السلطان.

شمالا، عمد شبان على قطع الطريق في البداوي قرب بالاتجاهين في محلة الأكومي. وأقفلت محلات بيع المواد الغذائية في طرابلس ابوابها بسبب الارتفاع الجنوني بسعر الدولار. كذلك، تم قطع اوتوستراد المحمرة عند مفرق المحمرة بالاتجاهين احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية.

وبقاعا، أعلن شبان من تعلبايا قطع الطريق احتجاجا على اعلان الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.