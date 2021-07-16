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لبنان: الحريري يقدّم اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية

بعد يوم واحد من تقديمه تشكيلة حكومية جديدة، الرئيس اللبناني المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري يعلن بعد لقاءه الرئيس اللبناني ميشال عون عن اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية.
رمز الخبر: ۵۴۳۱۶
تأريخ النشر: 15 July 2021

أعلن الرئيس اللبناني المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري اعتذاره للرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال عقب لقاءه عون في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم الخميس: "قدّمت اعتذاري عن تأليف الحكومة للرئيس عون"، وأضاف "الله يعين البلد".

الحريري شرح أن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب تعديلات جوهرية على التشكيلة الحكومية، وأشار إلى أن الموقف لم يتغير بشأن الثقة، "ومن الواضح أننا لن نتفق".

وأكّد أنه قدّم اعتذاره عن تشكيل الحكومة "بعدما أبلغني عون عدم القدرة على التوافق".

وأوضح مكتب الرئاسة اللبنانية في وقت سابق اليوم، أنّ عون تابع درس الصيغة الحكومية التي قدّمها الرئيس المكلف أمس، وأنه سيلتقي الحريري لاستكمال التشاور.

وكان عون اجتمع مع السفيرتين الفرنسية آن غريو، والأميركية دوروثي شيا في قصر بعبدا، واطّلع من السفيرتين الفرنسية والأميركية على نتائج اللقاءات التي عقدت في الرياض مع المسؤولين السعوديين.

وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، قدّم أمس الأربعاء للرئيس ميشال عون حكومة من 24 وزيراً من الأخصائيين، حسب مبادرتي فرنسا ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

المصدر:وكالات 

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