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شرطة دبي تستخدم طائرات مسيّرة "إسرائيلية" خلال فعاليات معرض إكسبو 2020

اختارت شرطة دبي منظومة طائرات مسيرة من شركة "إسرائيلية" سيتم نشرها في جميع أنحاء المدينة من أجل تقصير وقت استجابة الشرطة للأحداث خلال المعرض في تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
رمز الخبر: ۵۴۳۱۵
تأريخ النشر: 15 July 2021

قالت صحيفة "غلوبس" العبرية إن طائرات مسيّرة إسرائيلية ستتولى حماية المشاركين في معرض إكسبو 2020 والمقرر في مدينة دبي الإماراتية.

وأكدت الصحيفة أن شرطة دبي اختارت منظومة طائرات مسيّرة من شركة "إسرائيلية" سيتم نشرها في جميع أنحاء المدينة في أوقات المعرض العالمي الشهير.

وأوضحت أن ذلك يأتي من أجل تقصير وقت استجابة الشرطة للأحداث خلال المعرض في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن معرض إكسبو 2020 كان يفترض أن يقام العام الماضي لكنه تأجل بسبب جائحة (كورونا)، قبل أن يتم وضع تاريخ جديد له في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن إمارة دبي ستسمح للإسرائيليين بحضور معرض إكسبو دبي 2020، موضحة أن المعرض قد يكون بداية لمنح التأشيرات للإسرائيليين بشكل دائم.

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