رئيس إقليم كردستان وزعيم ائتلاف النصر يؤكدان قدرة البلد للنهوض مجددا بمرحلة جديدة

وذكر مكتب العبادي في بيان تلقى "تابناك "نسخة منه ،" ان الجانبين ناقشا خلال لقاء في اربيل عددا من الملفات السياسية والأمنية والأقتصادية، والرؤى لحل الاشكالات العالقة، وأهمية ان تستمر الحوارات بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية لبلورة الحلول والعبور بالبلد من التحديات التي يواجهها".

وبحث الجانبان ملف الانتخابات البرلمانية المبكرة واهمية توفير الاجواء الصحية من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية ومفوضية الانتخابات لاجرائها في موعدها المحدد، للتأسيس لمرحلة جديدة من الاستقرار وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطنين.

وأكد الجانبان ان "البلد قادر على النهوض مجددا بمرحلة جديدة من التعاون ونبذ الخلافات والسير قدما لتجاوز التحديات التي تواجهه".