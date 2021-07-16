بعد 8 سنوات من الإعتقال.. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير مدحت العيساوي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير مدحت العيساوي (48 عامًا)، بعد 8 سنوات من الاعتقال.

وكالة تبناك الإخبارية_ في وقت سابق، صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، على قرار إبعاد الأسير المحرر مدحت طارق العيساوي عن بيته في العيسوية بالقدس المحتلّة لـ3 أيام ولمسافة 100 متر.

وكانت محكمة الاحتلال قد قررت الإفراج عن الأسير العيساوي بشرط الإبعاد عن قرية العيسوية مسافة 100 متر، حتى يوم الأحد المقبل إلا أن هذا القرار قوبل بالرفض من قبل الأسير مدحت، قبل أن تؤجل الإفراج عنه الى حين عرضه على المحكمة، في ظل رفضه لقرار الإبعاد عن بلدته ومنزله في العيساوية.

واشترطت المحكمة، على الأسير العيساوي دفع كفالة مالية قيمتها 1500 شيكل، والتوقيع على كفالة قيمتها 10 آلاف شيكل. وكانت مخابرات الاحتلال، اختطفت أمس الأسير المحرر مدحت العيساوي، لحظة الإفراج عنه من أمام سجن مجدو، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 8 سنوات.

هذا وقد هنأ الرئيس الفلسطينيي محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية العيساوي بالإفراج عنه مثنين على نضاله وصموده وتحديه للسجان الإسرائيلي ورفضه لكل قراراته العنصرية.