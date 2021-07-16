الحلبوسي يترأس اجتماعاً مع اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق بحريق مستشفى الحسين

ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، اجتماعاً مع اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق بحريق مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار.

ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتماعاً مع اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق في قضية الحريق الذي شب داخل مركز لعزل مصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية في ذي قار، وراح ضحيته اكثر من خمسين مواطن.

وحضر الاجتماع الذي عقد امس الأربعاء في مبنى البرلمان، وزراء الداخلية والعمل ورئيس الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي سياق متصل، دعا الحلبوسي، إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية لمعالجة الاوضاع في ذي قار.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان،تلقى "تابناك"نسخة منه ، إن "الحلبوسي دعا إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية، للخروج بموقفٍ على مستوى (الدولة)، لمعالجة الأوضاع في محافظة ذي قار وإنصاف أهلها وفرض القانون".