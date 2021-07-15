السيد الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة وسحب يده من الحكومة الحالية والمقبلة

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عدم مشاركته بالانتخابات المقبلة التي من المقرر أن تُجرى في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، واصفاً ما يجري في العراق بأنه مخطط "شيطاني ودولي لاذلال العراق".

وكالة تبناك الإخبارية_ انتقد السيد الصدر في كلمة متلفزة: "ممارسات الفساد، معلناً سحب يده من كل من يدعي الانتماء للتيار الصدري في الحكومة الحالية والمقبلة". وأضاف أن "الجميع قاصر أم مقصر تحت طائلة الحساب، إذ أن الوطن أغلى من أي شيء"، داعياً العراقيين إلى "مناصرة العراق ضد المطبعين التبعيين".

ووجه خطابه للعراقيين، وقال "إياكم أن تبيعوا لهم وطنكم، فنحن لا نبحث عن الوطن فهو حي لا يموت، وانتبهوا قبل أن يكون مصير العراق كمصير سوريا وأفغانستان".

وأكد أنه "ليس ممن يتنصل عن المسؤولية إنما ما يحدث في العراق مخطط شيطاني ودولي لإذلال الشعب وإحراقه، خوفاً من وصول عشاق الإصلاح الذين سينهون الفساد حباً للوطن".

يُشار إلى أن السيد الصدر كان الأسبوع الماضي، قد ظهر في خطاب لأنصاره، أكد فيه على أهمية الانتخابات والتوغل فيها، كما أكد أن من المهم أن تكون رئاسة الحكومة المقبلة "صدرية".