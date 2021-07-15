بكين تدعو لمحاسبة المسؤولين عن انفجار حافلة العمال في باكستان وتحث على اعتقال المهاجمين

أعربت الصين امس الأربعاء عن "انزعاجها الشديد" من انفجار حافلة في شمال غرب باكستان أسفر عن 13 قتيلاً بينهم تسعة صينيين، ودعت إلى إنزال "عقاب شديد" بمنفذي "الهجوم".

وكانت الحافلة تقلّ مهندسين وخبراء مساحة وعاملين في مجال الصيانة الميكانيكية صينيين يعملون في مشروع بناء سدّ داسو في إقليم خيبر بختونخوا.

وقال مسؤول إداري محلي كبير ان "الانفجار أشعل المحرّك، ما جرّ المركبة إلى الوادي" وتسبب بمقتل 13 شخصاً بينهم تسعة صينيين، مضيفاً أن 28 صينياً آخر أُصيبوا بجروح.

ولم يحدّد المسؤول الباكستاني طبيعة الانفجار.

من جهته، ندد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بالهجوم. وحث باكستان على "معاقبة شديدة" لمنفذي الهجوم وحماية سلامة المواطنين الصينيين والمنظمات والمشروعات في البلاد بجدية".

وقال في مؤتمر صحافي إن "الصين طلبت من باكستان توضيح هذه القضية وتوقيف المنفذين وإنزال عقاب شديد بهم"، داعياً إسلام أباد إلى "ضمان أمن وسلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات والمشاريع" الصينية في هذا البلد.

ونشرت السفارة الصينية في باكستان بيانا الأربعاء، قالت فيه إن "مشروعا معينا لشركة صينية في باكستان تعرض لهجوم، مما تسبب في وفاة مواطنين صينيين"، وحثت السفارة الشركات الصينية على تعزيز إجراءات السلامة لديها.