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في حوار تلفزيوني اليوم.. هل يحسم الحريري قراره أم ينتظر رد الرئيس عون على تشكيلته؟

يحلّ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان، سعد الحريري ضيفاً على برنامج "من دون تكليف"، مع مديرة قسم الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد" مريم البسام، اليوم الخميس عند الساعة 8:40 مساءً، بعد نشرة الأخبار المسائية.
رمز الخبر: ۵۴۳۰۰
تأريخ النشر: 15 July 2021

وبثّت الجديد برومو قصيراً معلنة عن مقابلتها الحصرية مع الحريري، ولفتت إلى أنه في تشرين الاول/أكتوبر 2020 تم تكليف الحريري، واليوم في تموز/يوليو الحالي هل حان وقت الإعتذار؟.

وكان الحريري، أعلن امس الأربعاء، أنه "قدم للرئيس ميشال عون حكومة من 24 وزيراً من الأخصائيين، حسب مبادرتي فرنسا ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري".

وقال الحريري: "أعتقد أن تشكيلة الحكومة التي قدمتها قادرة على أن تقوم بالبلد وتبدأ بالعمل على وقف الانهيار".

وتابع: "أتمنى على الرئيس عون الإجابة، غداً الخميس، حتى نبني على الأمر مقتضاه وبالنسبة لي هذه ساعة الحقيقة".

من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أنّ "الرئيس عون أبلغ رئيس الحكومة المكلف أنّ التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه".

وقالت الرئاسة إنّ عون "تسلّم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً، وطلب الرئيس الحريري من الرئيس عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس".

وفي وقت سابق من امس الاربعاء، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحريري، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أنه تم في اللقاء "استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية".

وبحسب مصادر صحفية فإن الحريري بدا أمس كأنه ينفّذ سيناريو الاعتذار كما رُوّج له منذ أيام بحذافيره: يزور القاهرة ويتبلّغ من المصريين موقفاً مؤيداً لقراره بالاعتذار، ويعود ليرفع تشكيلة يعرف أن عون سيرفضها، فيعتذر ويُعلِن عن الأسباب في مقابلته التلفزيونية.

يذكر أن الدستور لا يمنح مهلًا محددة تجبر رئيس الجمهورية على إعطاء الجواب، في حين قالت مصادر مقربة من الرئيس ان عون "لن يعطي للحريري ما يريده. الأكيد أنه لن يقبَل بالتشكيلة كما هي، لكنه لن يرفضها، بل سيفتح باباً لمناقشتها، انطلاقاً من أنها قابلة للأخذ والرد".

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